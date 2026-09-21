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Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek

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Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Okan Buruk ve takıma olan güvenlerinin devam ettiğini açıkladı. Yapılan paylaşımda ''Okan Buruk’a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır.'' ifadelerine yer verildi.

  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a ve futbol takımına güveninin tam olduğunu açıkladı.
  • Özbek, Trabzonspor karşılaşmasının ardından Okan Buruk'u telefonla aradığını ve pazar günü tesislerde yüz yüze görüştüklerini belirtti.
  • Galatasaray'ın hedefi Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluk ve Avrupa'daki hedefler doğrultusunda ilerlemek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında bir paylaşım yaptı. 

DURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK'A DESTEK

Özbek, Okan Buruk'a ve futbol takımına olan güvenlerinin sürdüğünü belirterek "Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Okan Buruk’a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır.'' ifadelerini kullandı.

İşte Dursun Özbek'in o mesajı:

''Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Teknik Direktörümüz Okan Buruk ve futbol takımımızla ilgili şahsıma ve yönetim kurulumuza atfedilen gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır.

Okan hocamızla her zaman irtibat halinde olduğumuz gibi Trabzonspor karşılaşmasının ardından da kendisini bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik.

Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır.

Ne yazık ki Galatasaray'ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıyayız. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların, tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır.

Bizim tavrımız ise dün neyse bugün de aynıdır. Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonuç nedeniyle taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ancak şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız.

Tüm konsantrasyonumuz, Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir.''

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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