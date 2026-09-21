İstanbul'un Kralı'ndan Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler

Formula 1'in unutulmaz isimlerinden biri olan Brezilyalı Felipe Massa, İstanbul'daki programının ardından Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasını tribünden takip etti. İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste 3 yarış kazanan Massa, bu başarısının ardından ''İstanbul'un Kralı'' lakabını almıştı.

"FENERBAHÇE'Yİ İZLEMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

İstanbul'u ziyaret etmesinden ve Fenerbahçe'nin maçını izlemekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Massa, "İstanbul'da olmak benim için büyük bir zevk. Şehri ziyaret etmek için geldim, bugün İstanbul Park'ı ziyaret ettim. Biliyorsunuz orası ana yarış pisti. O pistte ben 3 kez kazanmayı başardım; 2006, 2007 ve 2008 yıllarında. Ve burada olduğum için çok mutluyum, Fenerbahçe'yi izleyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Roberto Carlos'un burada oynadığı zamanları hatırlıyorum, Carlos benim çok yakın bir arkadaşımdır. Onu desteklemek için buraya ilk defa gelmiştim, o zamanlar Fenerbahçe'de oynuyordu. Ve bugün, Fenerbahçe beni bu maçı izlemeye davet ettiği için çok mutluyum. O yüzden buradayım." dedi.

''EDERSON VE ALEX...''

Fenerbahçe ile Brezilyalı futbolcular arasındaki bağa da değinen Massa, "Fenerbahçe ile bazı Brezilyalı oyuncular arasında her zaman harika bir bağ olmuştur; Ederson gibi... Biliyorsunuz, Manchester City ile ve diğer bazı kulüplerle birçok şampiyonluk kazanmış harika bir oyuncu, özellikle de Brezilya Milli Takımı ile. Ayrıca Alex uzun bir süre burada oynadı ve bu takım için çok önemli bir isimdi. Ancak diğer Brezilyalılar da Türkiye'deki diğer takımlarda oynuyor; bence bu, Brezilya ile Türkiye arasında harika bir bağ oluşturuyor. Çünkü benzer bir yaşam tarzına sahip insanlarla bağlantı kuruluyor. Harika insanlar ve bu gerçekten fantastik." sözlerini sarf etti.