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Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

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Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
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Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışından Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Saraçoğlu, daha önce yaptığı açıklamada ülkeye dönerek adli makamlarla işbirliği içinde ifade vereceğini belirtmişti.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Afra Saraçoğlu, yurt dışından Türkiye'ye dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alındı.
  • Afra Saraçoğlu, 2022-2025 yılları arasında yayımlanan Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle tanındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kararın verildiği sırada önceden planlanan bir iş seyahati nedeniyle yurt dışında bulunan Saraçoğlu, hakkındaki gelişmeyi basından öğrendiğini açıklamıştı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre Afra Saraçoğlu, yurt dışından Türkiye'ye dönüşünün ardından soruşturma kapsamında havalimanında gözaltına alındı.

Saraçoğlu'nun gözaltı işlemlerinin ardından soruşturma kapsamında ifadesinin alınması bekleniyor.

"EN KISA SÜREDE ÜLKEME DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Hakkında gözaltı kararı verildiğinin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Saraçoğlu, iş seyahati nedeniyle Türkiye dışında bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurt dışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam."

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Antalya'da tamamlayan Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nü kazandı.

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filmiyle başlayan Saraçoğlu, daha sonra Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen ve Yeşilçam gibi yapımlarda rol aldı.

Saraçoğlu, 2022-2025 yılları arasında yayımlanan Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Oyuncu, 2026 yılında A.B.İ. dizisinin kadrosunda yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

uyuşturucu içenlerden çok, satıcılarına, baronlarına ceza yağmalı. içen zavallı zaten, acınası durumda. asıl yılanın başına bir daha bu işlere girmemeye yemin ettirecek ceza verilmeli. ki memlekete gerçekten kurtulsun bu beladan

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Herkes ünlü. Niye ben tanımıyorum ? Demekki seviyesiz dizi ve film izlemiyorum.

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Haber YorumlarıHeisenberg:

içmek yasak değil ki

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