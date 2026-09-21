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Vedat Muriqi 4 gol attı, eşi Edibe Muriqi böyle kutladı

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Vedat Muriqi 4 gol attı, eşi Edibe Muriqi böyle kutladı Haber Videosunu İzle
Vedat Muriqi 4 gol attı, eşi Edibe Muriqi böyle kutladı
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Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 yendiği maçta 4 gol atan Vedat Muriqi'ye eşi Edibe Muriqi'den tebrik geldi. Araç içerisinde çekilen görüntülerde Edibe Muriqi'nin eşini tebrik ettiği anlar yer alırken, paylaşım büyük ilgi gördü.

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında aldığı farklı galibiyette takımının en dikkat çeken ismi oldu.

EŞİNDEN MURİQİ'YE ÖZEL TEBRİK

Kosovalı golcünün 4 gollük performansının ardından eşi Edibe Muriqi, futbolcuyla birlikte araç içerisinde çekilen görüntüleri paylaştı. Muriqi'nin eşinin yıldız futbolcuyu tebrik ettiği anlar kısa sürede ilgi gördü.

GECENİN YILDIZI OLDU

Vedat Muriqi, Eyüpspor karşısında 7, 21, 47 ve 57. dakikalarda fileleri havalandırarak 4 gole imza attı. Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyetinde başrol oynayan golcü futbolcu, performansıyla gecenin öne çıkan ismi oldu.

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