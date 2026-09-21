Haberler

Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da üst üste alınan Sporting ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından Okan Buruk'un taktik tercihleri ve oyun planı eleştiri konusu oldu. Yönetim içerisinden bazı isimlerin 4-2-3-1 sistemi, oyuncu seçimleri, savunma zaafları ve takımın sık sık kart görmesiyle ilgili tepki gösterdiği belirtildi.

  • Galatasaray yönetimindeki bazı yöneticiler, takımın oyun anlayışına yönelik "Oyun yok, planlama yok, rakip analizi yok" eleştirisinde bulundu.
  • Yöneticiler, Okan Buruk'un 4-2-3-1 sisteminde ısrar etmesini ve Yunus-Sane-Barış üçlüsünün son maçlardaki performansını eleştirdi.
  • Yöneticiler, Lemina, Osimhen ve Singo'nun yokluğunda mevcut oyuncuların bu isimlerin yerini dolduramadığı görüşünü dile getirdi.

Galatasaray'da üst üste alınan farklı mağlubiyetlerin ardından takımın oyun planı tartışma konusu oldu. Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından sarı-kırmızılı yönetim içerisindeki bazı değerlendirmeler de gündeme taşındı.

"OYUN YOK, PLANLAMA YOK, RAKİP ANALİZİ YOK"

Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen'in aktardığına göre bazı yöneticiler, takımın sahadaki oyun anlayışından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Yöneticilere atfedilen değerlendirmede, "Oyun yok, planlama yok, rakip analizi yok, sıkıldık artık..." ifadeleri kullanıldı.

4-2-3-1 TERCİHİ ELEŞTİRİLDİ

Yöneticilerin değerlendirmelerinde Okan Buruk'un sistem tercihi de eleştiri konusu oldu. Trabzonspor'un oyun yapısına dikkat çeken yöneticilerin, "Her maça aynı taktikle çıkılmaz. Trabzon'un gücü belli, iki hızlı açık var, kontratak yaparak hücum ediyorlar" dediği aktarıldı. Ayrıca "Yunus-Sane-Barış son maçlarda döküldü, 4-2-3-1'de neden ısrar ediyor anlamıyoruz" şeklinde değerlendirme yapıldığı belirtildi.

BATRAKOV VE İLKAY GÜNDOĞAN DETAYI

Orta saha tercihlerinin de masaya yatırıldığı aktarılırken, Trabzonspor'un orta sahasına karşı Batrakov'un kullanılabileceği görüşünün dile getirildiği ifade edildi. Yöneticilerin, "Trabzon'un orta sahasının olmadığını tüm dünya biliyor. Batrakov ile başlayıp orta sahayı üçleyebilirdi" değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

İlkay Gündoğan konusunda ise "Lucas'ın yanına oyun bilgisi yüksek İlkay'ı neden düşünmüyor! Batrakov kesinlikle forvet arkasında olmalı" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

"PRENSLERİNDEN VAZGEÇMELİ"

Takımın savunma dengesi de eleştirilerin başlıklarından biri oldu. Hücum sırasında yapılan top kayıplarının ardından takımın savunmaya dönüşünde sorun yaşadığı belirtilirken, yöneticilerin "Prenslerinden vazgeçip defansif olarak orta sahayı güçlendirmeli. Hücuma çıkarken top kayıpları azalmalı. Çabuk geri dönemiyor takım. Sağ bekin olmadığını görüyor, o zaman 3-4-3 de denenebilir" değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

SINGO'NUN DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Wilfried Singo'nun dönüşüyle birlikte farklı bir sistemin denenebileceği görüşünün de gündeme geldiği belirtildi. Yöneticilerin, "Singo dönünce 4-4-2 oynayabilir. 4-2-3-1 oynatmakta ısrar neden?" dediği aktarıldı. Ayrıca Lemina, Osimhen ve Singo'nun yokluğunda mevcut oyuncuların bu isimlerin yerini dolduramadığı görüşünün dile getirildiği ifade edildi.

KARTLARA DA TEPKİ

Galatasaraylı yöneticilerin değerlendirmelerinde takımın gördüğü kartlar da gündeme geldi. Bu konuda "Her maçta kart görmeyi bırakmalı" şeklinde bir eleştiri yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVeysel null:

Okan hoca nın dinlenmeye çekilmesi gerekiyor, belli ki taraftar başta olmak üzere artık kimse memnun değil onun Teknik direktör olarak devam etmesinden. Bazen taraftar yeni bir heyecan arar yeni iyi bir teknik direktör tekrardan iyi bir döneme girilmesini sağlayabilir. Ama doğru düzgün bir teknik direktör getirilmeli, Mourinho gibi beceriksiz ve gereksiz pahalı bir teknik direktör olmamalı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama

Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama
ICE görevlisi göçmen genci kurşun yağmuruna tuttu! Ülke karıştı

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Başrolde yine ICE var
ABD'den İran'a dikkat çeken mesaj: Kapı hâlâ açık

ABD'den İran'a açık kapı: Masaya dönün
Kalp krizi şüphesiyle anjiyoya alınmıştı! Son durumu belli oldu

Herkesi korkutmuştu! Son durumu belli oldu
6. hafta bitti, yapay zeka şampiyonu açıkladı! İşte oranlar

6. hafta bitti, yapay zeka şampiyonu açıkladı! İşte oranlar
Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, 'Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz' dedi

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza devam edeceğiz" dedi

Asker eğlencesinde kan aktı! Halayda el eleyken yumruk yumruğa geldiler

Asker eğlencesinde kan aktı! El eleyken yumruk yumruğa geldiler