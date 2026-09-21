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Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

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Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı
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Amedspor taraftarlarının Beşiktaş maçı öncesinde hazırladığı koreografi dikkat çekti. Tribünlerde yer alan Kürtçe "EM HATİN" ifadesinin Türkçe karşılığının "Biz geldik" olduğu belirtildi. Görsel koreografi tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu.

Amedspor'un Beşiktaş ile oynadığıı karşılaşma öncesinde Diyarbakır Stadyumu tribünlerinde renkli görüntüler oluştu.

"EM HATİN" NE DEMEK?

Taraftarların hazırladığı koreografide büyük harflerle "EM HATİN" ifadesine yer verildi. Kürtçe olan bu ifadenin Türkçe karşılığı "Biz geldik" olarak kullanılıyor.

TRİBÜNLERDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Amedspor taraftarlarının hazırladığı koreografide yeşil, kırmızı ve sarı renklerin yanı sıra büyük figürler de kullanıldı. Koreografinin açılmasıyla birlikte tribünlerde renkli görüntüler ortaya çıkarken, özellikle üzerinde "EM HATİN" yazan bölüm dikkat çekti. Öte yandan Amedspor, karşılaşmada Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek 13 puana yükseldi ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

AKP Mhp nin koltuk sevdasının sonuçları bunlar. Pohpohlayın HABERLER.

Yorum Beğen7
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Haber Yorumlarıgencanramazan6:

iyilikten sulhtan kardeşlilten daha güzel ne olabilir ki bırakın insanlar sevinsinler bunun zararı kime,

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Haber Yorumlarıİsmail Sari:

ingilizce yazsa hoşuna giderdi demi

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Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

İki kelimelik kürtçeden korkar hale gelen zavallılar, vah vah

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Haber YorumlarıKürşat Karatoprak:

Ahmet yıldız troldür

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Haber Yorumlarıkarakarakapkara99:

adamlar başarılı

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