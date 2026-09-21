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Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

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Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışmada 16 yaşındaki B.İ., annesi İpek İpek (34) ile yanındaki H.T.'ye tabancayla ateş etti. Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İpek İpek kurtarılamazken, ağır yaralanan H.T.'nin tedavisi sürüyor. Olayın ardından kaçan 16 yaşındaki çocuğu yakalamak için çalışma başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde B.İ. (16), tartıştığı annesi İpek İpek'i (34) tabancayla vurarak öldürdü, yanındaki H.T.'yi de ağır yaraladı.

TARTIŞMA SIRASINDA TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Olay, gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. B.İ. ile annesi İpek İpek ve yanlarındaki H.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ., annesi İpek İpek ve H.T.'ye tabancayla ateş etti. Olayda İpek ile H.T. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE KURTARILAMADI, ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yaralılardan İpek İpek kurtarılamadı. İpek'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yaralı H.T.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinden kaçan B.İ.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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