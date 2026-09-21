Konya'da tuvaletteki avizeye telefon koyan garsona hapis cezası 1 yıl 8 aya indi

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KONYA'da garson olarak çalıştığı kafenin tuvaletindeki avizenin içine cep telefonu yerleştirerek bir kadının görüntüsünü kaydeden sanığa verilen 4,5 yıl hapis cezası, Yargıtay'ın hükmü bozmasının ardından yapılan yeniden yargılamayla 1 yıl 8 aya düştü.

Konya'da eşiyle birlikte kafeye giden kadın, tuvalete girdiğinde tavandaki avizenin içinde cep telefonu olduğunu fark ederek eşine haber verdi. Telefonda yapılan incelemede, kadının tuvalete girdiği anlara ait görüntüler bulundu. Yapılan araştırmada, kafede garson olarak çalışan sanığın, kadın tuvalete girmeden önce cep telefonunun kamera kaydını açarak cihazı avizenin içine yerleştirdiği tespit edildi. Garson hakkında Konya 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, eylemin, mesleğin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak gerçekleştirildiği gerekçesiyle cezayı artırarak sanık hakkında, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Sanık avukatının temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, sanığın eylemi gerçekleştirebilmesi için o iş yerinde garson olarak çalışmasının zorunlu olmadığını, garson olmasının sağladığı bir kolaylık veya avantajdan yararlanmadığını ve ceza artırım koşullarının oluşmadığına belirterek kararı bozdu. Bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme sanığa, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 2 yıl hapis cezası vererek, takdiri indirim kapsamında cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü. Hapis cezasının ertelenmesine ve sanık hakkında 1 yıl 8 ay denetim süresi uygulanmasına karar veren mahkeme, görüntü kaydında kullanılan cep telefonunun da müsadere edilerek devlet tarafından alınmasına hükmetti. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı