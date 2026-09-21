Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede

Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraflarda, bir kişinin kumar makinelerinin başında oturduğu ve oyun oynadığı görüldü. Görüntülerin Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’e ait olduğu öne sürülürken, fotoğrafların gerçekliği ya da çekildiği zaman ve yere ilişkin herhangi bir doğrulama yapılmadı.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU

Görüntülerin yayımlanmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi. Paylaşımlara Kilis Belediyesi ve Başkan Hakan Bilecen’in resmi hesapları da etiketlendi. Yapılan yorumlarda, "Kilis Belediye Başkanı’na bakın. Kumar masasında para harcıyor. İnsanlar hizmet beklerken başkan kol çeviriyor. Vatandaşın sorunları ise dağ gibi büyüyor" ifadeleri kullanılarak eleştiriler dile getirildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Fotoğrafların sosyal medyada geniş yankı uyandırmasına rağmen, Hakan Bilecen veya Kilis Belediyesi cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Haziran 2026'da CHP'den istifa eden Hakan Bilecen'in, istifasının ardından AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialar da bu gelişmeyle birlikte yeniden gündeme geldi.

İşte o fotoğraf kareleri;

Kaynak: Haberler.com