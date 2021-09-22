Masumlar Apartmanı'nda fenalaşan Hikmet yere yığılıyor! Usta oyuncu Metin Coşkun diziden ayrılıyor mu?
Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nın son sahnesinde eski günleri düşünen Hikmet, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Evi dinleyen Rüya'nın eve gelerek Safiye ve Gülben'e haber vermesiyle yerde yatan babalarının yanına koşunca büyük bir şok yaşadılar. Dizide Hikmet karakterini oynayan Metin Coşkun'un veda edip etmeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 39. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bölüm sonunda ise piyanonun başına geçen Hikmet, fenalaştı.
Masumlar Apartmanı son bölümde karşı apartmandan Han'ın evini gözetleyen ve dinleyen Rüya, Hikmet'in fenalaşarak yere yığıldı gördü. Safiye ve Gülben ise babalarının durumundan haber dar olmadı. Koşarak eve giden Rüya kapıyı çalıp "Babanızın yardıma ihtiyacı var. Adam ölüyor gitsenize" dedi. Gülben, Safiye ve Neriman ise babalarını yerde hareketsiz yatarken buldu.
Masumlar Apartmanı'nda Hikmet rolünü oynayan usta oyuncu Metin Coşkun'un diziye veda edip etmeyeceği ise yeni bölümde netlik kazanacak.
Rüya'nın eve girdiğini öğrenen Safiye, mikroplardan kurtulmak için çalışmalara başladı. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler. Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer.