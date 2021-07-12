Manisa kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Manisa kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Manisa oldu. Peki, Manisa kurban kesim yerleri nerededir? Manisa kurban satış noktaları belli oldu mu? Manisa kurbanlık kesim bölgeleri! Manisa'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Manisa kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Manisa kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Manisa kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Manisa kurbanlık kesim yerleri 2021! Manisa kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

MANİSA KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Manisa kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

CUMA PAZARI - HÜRRİYET MAHALLESİ - 02364122315

ÇARŞAMBA PAZARI - HACIİSHAK MAHALLESİ - 02364122315

PAZAR PAZARI - ATATÜRK MAHALLESİ - 02364122315

ALAŞEHİR MEZBAHANESİ - AKARCA MAHALLESİ - 0236 6540065

DEMİRCİ BELEDİYE MEZBAHASI - YAĞMUR MH. DEMİRCİ BELEDİYE MEZBAHASI - 0 236 462 1322

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MEZBAHASI - NAKIPAĞA MAHALLESİ ÇALTILI MEVKİ GÖRDES/MANİSA - 02365471046

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MEZBAHASI - NAKIPAĞA MAHALLESİ ÇALTILI MEVKİ GÖRDES/MANİSA - 02365471046

HAYVAN PAZARI - ŞAİR EŞREF MAH. 122 SOK. KIRKAĞAÇ/MANİSA - 0236 5881022

MEZBAHANE - ZAFERİYE MAHALLESİ 126 SOK. NO:205 - 0 236 816 7000

KURBAN KESİM YERİ - SEYİTALİ MAH SAZLIK MEVKİİ (İ.ULAŞ AKTOPRAK) - 05362820209

KURBAN KESİM YERİ - SEYİTALİ MAH SAZLIK MEVKİİ (ŞEVKET AKŞEHİRLİOĞLU) - 0 5383568971

KURBAN KESİM YERİ (GÖKÇEÖREN MAH) - İKİOLUK MAH. GÖKÇEÖREN KULA - 0 537 642 56 37

KURBAN KESİM YERİ - SEYİTALİ MAH. SAZLIK MEVKİİ NO:18 KULA MANİSA - 0 532 55 62 296

KURBAN KESİM YERİ - SEYİTALİ MAH. 181 SOK NO:98 (MEHMET ÖKSÜZ) - 0 536 7497934

KURBAN KESİM YERİ - SEYİTALİ MAH. SAZLIK MEVKİİ NO:1 KULA (İ.ULAŞ AKTOPRAK) - 0 5362820209

KURBAN KESİM YERİ - SEYİTALİ MAH. 223 SOK NO:17 (HAKAN SANCAR) - 0 533 056 0992

KURBAN KESİM YERİ - KALINHARMAN MAH. (İBRAHİM MADAN) - 0 5332750414

KURBAN KESİM YERİ - AKGÜN MAH.66 SOK NO:21 KULA ( BİLAL EVRAN) - 0 538 322 7016

KURBAN KESİM YERİ - SEYİTALİ MAH.SAZLIK MEVKİİ NO:12 KULA (KEMAL KÖSEOĞLU) - 0 533 761 6343

KURBAN KESİM YERİ - SEYİTALİ MAH.SAZLIK MEVKİİ NO:17 KULA (KENAN ZEYBEK) - 0 543 787 8781

KURBAN KESİM YERİ - 4 EYLÜL MAH. 308 SOK NO:25 KULA (MUSTAFA YAVUZ) - 0 535 463 5808

KURBAN KESİM YERİ - SEYİTALİ MAH. 207 SOK. NO:12 KULA (AYHAN ÇINAR) - 0 53 334 8472

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SALİHLİ MEZBAHASI - ATATÜRK MAHALLESİ - 0 236 714 17 61

ÇARŞAMBA PAZARI KURBAN KESİM YERİ - MİTHATPAŞA MAH. - 0 236

PAZAR PAZARI KURBAN KESİM YERİ - CUMHURİYET MH. PAZAR YERİ - 0 236

CUMARTESİ PAZARI KURBAN KESİM YERİ - ÖZYURT MH. - 0236

MÜFTÜLÜK AŞEVİ (BAĞIŞLANAN KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR) - ESKİCAMİ MH. ATATÜRK CD. NO:69 - 0 236 713 20 97

SARIGÖL HAYVAN PAZARI - AYAN MN.DIRTABAN SK. SARIGÖL/MANİSA - 0236 8673670

SARIGÖL BELEDİYE MEZBAHASI - AYAN MH.KAVAKKIRI YOLU CD. - 0236 8672937

BELEDİYE KESİM YERİ - KARŞIOVA MAH. SELENDİ/MANİSA - 02367881015

BELEDİYE KESİM YERİ - KARŞIOVA MAH. SELENDİ/MANİSA - 2367881015

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SOMA) MEZBAHASI - ATATÜRK MAH. İKİ OLUK YANI. MEZBAHA TESİSLERİ SOMA - 02366132022

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SOMA) MEZBAHASI - ATATÜRK MAH. İKİ OLUK YANI. MEZBAHA TESİSLERİ SOMA - 02366132022

KASABA ET MEZBAHASI KESİM YERİ - KOŞUKIRI MEVKİİ 9. MINTIKA TURGUTLU/MANİSA - 236 313 3801

BELEDİYE TEMİZLİK İŞLERİ ŞANTİYESİ - KOŞUKIRI MEVKİİ YENİ HAL YANI - 236 313 4807

İBRAHİMCİ PARKI - TURAN MAH. AKÇAKMAK YOLU KARŞISI NO:2 - 236 313 1078

ERGENEKON MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ - ERGENEKON MAH. SOSYAL TESİS ARKASI - 236 313 1078

İMAM HATİP LİSESİ BAHÇESİ KESİM YERİ - SELVİLİTEPE MAH. DURSUN SAVCI SK. NO:2 TURGUTLU/MANİSA - 236 313 2497

PAZARTESİ KAPALI PAZAR YERİ - YEDİEYLÜL MAH. KERVAN YOLU ÜZERİ - 236 313 1078

CUMARTESİ KAPALI PAZAR YERİ - ALTAY MAH. 7 EYLÜL SK. ÜZERİ - 236 313 1078

SELVİLİTEPE KAPALI PAZAR YERİ - SELVİLİTEPE MAH.AKINCILAR SK. ÜZERİ - 236 313 1078

AHMETLİ BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ - ULU CAMİ MAH. ATATÜRK CAD. KEMAL DEĞER KAPALI PAZAR YERİ AHMETLİ/MANİSA - 02367681300 -- 02367681020

KAPALI PAZAR YERİ - MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ - 02365712207

KAPALI PAZAR YERİ - MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ - 02365712207

KAPALI PAZAR YERİ - MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ - 02365712207

CUMARTESİ PAZAR YERİ 1.BÖLÜM - ALAYBEY MAHALLESİ ŞEHZADELER/MANİSA - 0236 232 4905

CUMARTESİ PAZAR YERİ 2.BÖLÜM - ALAYBEY MAHALLESİ - ŞEHZADELER/MANİSA - 0236 232 4905

NURLUPINAR MAHALLESİ PAZAR YERİ - NURLUPINAR MAHALLESİ - ŞEHZADELER/MANİSA - 0236 232 4905

PERŞEMBE PAZAR YERİ - YARHASANLAR MAHALLESİ- ŞEHZADELER/MANİSA - 0236 232 4905

CANLI HAYVAN BORSASI YANI ET ENTEGRE TESİSLERİ - TURGUT ÖZAL MAHALLESİ - ŞEHZADELER/MANİSA - 0236 232 4905

MANİSA ŞEHZADELER CANLI HAYVAN BORSASI - MANİSA ŞEHZADELER CANLI HAYVAN BORSASI - 0236 232 4905

PERŞEMBE PAZAR YERİ - YARHASANLAR MAHALLESİ- ŞEHZADELER/MANİSA - 0236 232 4905

NURLUPINAR MAHALLESİ PAZAR YERİ - NURLUPINAR MAHALLESİ - ŞEHZADELER/MANİSA - 0236 232 4905

CUMARTESİ PAZAR YERİ 2.BÖLÜM - ALAYBEY MAHALLESİ - ŞEHZADELER/MANİSA - 0236 232 4905

CUMARTESİ PAZAR YERİ 1.BÖLÜM - ALAYBEY MAHALLESİ ŞEHZADELER/MANİSA - 0236 232 4905

ÖZEL KUŞLUBAHÇE ERKEK ÖĞRENCİ YURDU - KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ 4203 SOKAK NO : 22 - ŞEHZADELER/ MANİSA - 5383635359

ÖZEL ALAYBEY KIZ ÖĞRENCİ YURDU - ALAYBEY MAH. 801 SOKAK NO : 14 - ŞEHZADELER MANİSA - 02362311640

ÖZEL FATİH ORTAÖĞRENİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU - AHMET BEDEVİ MH.519.SK. NO:30- ŞEHZADELER/MANİSA - 5337662263

CUMARTESİ PAZAR YERİ 1.BÖLÜM - ALAYBEY MAHALLESİ/ ŞEHZADELER - MANİSA - 02362324905

CANLI HAYVAN BORSASI YANI ET ENTEGRE TESİSLERİ - TURGUT ÖZAL MAHALLESİ - ŞEHZADELER/ MANİSA - 02362324905

CUMARTESİ PAZAR YERİ 2.BÖLÜM - ALAYBEY MAHALLESİ - ŞEHZADELER/MANİSA - 02362324905

NURLUPINAR MAHALLESİ PAZAR YERİ - NURLUPINAR MAHALLESİ - ŞEHZADELER/ MANİSA - 02362324905

PERŞEMBE PAZAR YERİ - YARHASANLAR MAHALLESİ- ŞEHZADELER - MANİSA - 02362324905

MANİSA BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAHÇESİ - MERKEZEFENDİ MH. YUNUSEMRE - .

KARAKÖY PAZAR YERİ - KUYUALAN MH. YUNUSEMRE

LALELİ CUMARTESİ PAZAR YERİ - 75. YIL MH. YUNUSEMRE

HOROZKÖY YENİ PAZAR YERİ - FEVZİ ÇAKMAK MH. YUNUSEMRE

MURADİYE PAZAR YERİ - MURADİYE MAHALLESİ/ YUNUSEMRE

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MANİSA KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021 | KURBANLIK SATIŞ BÖLGELERİ

AKHİSAR HAYVAN PAZARI - HÜRRİYET MAHALLESİ 123 SOKAK NO:90/YENİ MEZARLIK KARŞISI - 02364122315

KURBAN SATIŞ YERİ - BEŞEYLÜL MAHALLESİNDE BULUNAN KAPALI KÖYLÜ PAZARININ YANINDAKİ AÇIK ALAN - 0

KURBAN SATIŞ YERİ - BEŞEYLÜL MAHALLESİNDE BULUNAN KAPALI KÖYLÜ PAZARININ YANINDAKİ AÇIK ALAN - 0

BELEDİYE HAYVAN PAZARI - PAZAR MAH. BELEDİYE HAYVAN PAZARI - 0 236 462 1312

GÖRDES BELEDİYESİ HAYVAN SATIŞ YERİ - NAKIPAĞA MAHALLESİ ÇALTILI MEVKİ (MEZBAHANE YANI) GÖRDES/MANİSA - 02365471046

GÖRDES BELEDİYESİ HAYVAN SATIŞ YERİ - NAKIPAĞA MAHALLESİ ÇALTILI MEVKİ (MEZBAHANE YANI) GÖRDES/MANİSA - 02365471046

HAYVAN PAZARI - ŞAİR EŞREF MAH. 122 SOK. KIRKAĞAÇ/MANİSA - 0236 588 1022

YENİ MALPAZARI - ZAFERİYE MAHALLESİ 126 SOK. NO:205 - 0 236 816 7000

SATIŞ YERİ - 4 EYLÜL MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO;40 - 0 236 816 7000

BELEDİYE HAYVAN PAZARI - SALİHLİ-GÖLMARMARA YOLU ÜZERİ 5. KM SALİHLİDEN - 0236 714 30 34-0 236 713 26 40-0533 692 72 32 faks:0236 714 30 35

HAYVAN PAZARI - AYAN MH.DIRTABAN SK. SARIGÖL/ MANİSA - 0236 8673670

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBAN SATIŞ YERİ - İSTASYON MAH.7 EYLÜL CAD. SARUHANLI GİRİŞİNDEKİ SAĞ TARAFTAKİ BOŞ ARSA - 02363571123

BELEDİYE SATIŞ YERİ - KURTULUŞ MAH. SELENDİ/MANİSA - 02367881015

BELEDİYE SATIŞ YERİ - KURTULUŞ MAH. SELENDİ/MANİSA - 2367881015

SOMA BELEDİYESİ CANLI HAYVAN PAZARI - YIRCA MH. YOLU ÜZERİ SOMA/MANİSA - 4441891

SOMA HAYVAN PAZARI - CUMHURİYET MAH. YIRCA YOLU ÜZERİ SOMA - 02366132416

KOŞUKIRI KURBAN SATIŞ YERİ - KOŞUKIRI MEVKİİ BELEDİYE ÇARŞISI YANI - (236) 313 2727

AHMETLİ BELEDİYESİ KURBANLIK SATIŞ YERİ (HAYVAN PAZARI) - KURTULUŞ MAH. HÜKÜMET CAD. YEŞİLIRMAK SOK. NO: 3110 PARSEL AHMETLİ/MANİSA - 02367681300 02367681020

ESKİ MEZBAHANE BAHÇESİ - ESKİ MEZBAHANE GÖLMARMARA/MANİSA - 02365151293

ESKİ ÇİLEK ALIM YERİ - TEMREK MAHALLESİ - 02365712207

ESKİ ÇİLEK ALIM YERİ - TEMREK MAHALLESİ - 02365712207

ESKİ ÇİLEK ALIM YERİ - TEMREK MAHALLESİ - 02365712207

MANİSA ŞEHZADELER CANLI HAYVAN BORSASI - TURGUT ÖZAL MAHALLESİ ŞEHZADELER/MANİSA - 0236 232 4905

ŞEHZADELER CANLI HAYVAN BORSASI - TURGUT ÖZAL MH. ŞEHZADELER - .

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.