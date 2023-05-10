Maltepe Belediyesi Haberleri - Maltepe Belediyesi Haber - Haberler

Maltepe Belediyesi Haberleri
Maltepe Belediyesi haber, Maltepe Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? İstanbul Maltepe İlçesi Yerel Seçim Sonuçları!
Maltepe Belediyesi, askere gidecek gençler için ihtiyaç çantası hizmeti başlattı
"İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor" başlıklı haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz.
Maltepe'de Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel 'Beni Görmek Demek' Sergisi Açıldı
İSTANBUL-MALTEPE'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI SIRASINDA ZABITAYI BIÇAKLA YARALAYAN SALDIRGAN TUTUKLANDI
MALTEPE'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI SIRASINDA ZABITAYI BIÇAKLA YARALAYAN SALDIRGAN TUTUKLANDI
Maltepe Belediyesi'nin 23 Nisan Şenliği'nde, Yüzlerce Çocuğun Bulunduğu Alanda Bıçak Çekerek Sahneye Çıkan, Zabıta Görevlilerine Saldıran Kişi...
Maltepe Belediyesi çocuk etkinliğinde korkutan olay: Bıçaklı saldırgan bir anda sahneye çıktı
Maltepe Belediyesi çocuk etkinliğinde korkutan olay: Bıçaklı saldırgan bir anda sahneye çıktı
Maltepe'de 23 Nisan kutlamalarında korku dolu anlar! Elindeki bıçağı sağa sola savurdu
Maltepe'de yıkım esnasında göçük meydana geldi, iş makinasının bir bölümü enkazda kaldı
Umutları yeşerten gelişme! 2 yaşındaki bebek 92 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
MALTEPE'DE SOKAK KÖPEĞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ
İstanbul'un 39 ilçesinin bütçeleri onaylandı! Aslan payı Esenyurt Belediyesi'nin
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri ve etkinlikleri İstanbul'da nerede, saat kaçta yapılacak ? 28-29 Ekim'de otobüsler, Marmaray, metro ücretsiz mi?
Son dakika haber | Maltepe'den sel felaketinden etkilenen Pakistan'a 2 bin koli gıda malzemesi
İSTANBUL-MALTEPE BELEDİYESİ'NDEKİ RÜŞVET SORUŞTURMASINDA 21 ŞÜPHELİ HAKKINDA 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI
Maltepe Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
"Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı tişörtler giyerek broşür dağıttılar
Kılıçdaroğlu, Maltepe'de 2. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'na Hazırlanan Heykeltraşları Ziyaret Etti