Maltepe Belediyesinden işçilerin iş bırakmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Maltepe Belediyesi, işçilerin ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemine gidildiğini duyurdu. Belediye, durumu düzeltmek için çalıştıklarını açıkladı.

Maltepe Belediyesi, işçilerin ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle iş bırakmasına ilişkin, "Yaşanan aksaklıkların hemşehrilerimizde yarattığı mağduriyetin farkındayız ve bunun bir an önce son bulması için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye olarak çalışanların haklarını koruyan, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir çalışma düzeni için görev yapan bir anlayışı esas aldıkları belirtildi.

Belediyenin çalışanlarına sunduğu sosyal haklar, ücret politikası ve çalışma koşulları bakımından bir çok belediyenin üzerinde bir standart sağladığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maaş ve fazla mesai ücretlerine ek olarak verilen ikramiye ve öğrenim yardımı ödemelerinin takvimine ilişkin yetkili sendikanın yaptığı çağrı sonucu, bazı çalışanlarımızın 1-2 Aralık 2025 tarihlerinde iş bırakma eylemine yönelmesi ilçemizde olumsuz görüntülere yol açmıştır. Bu süreçte personel maaşları ve mesai ödemelerine ilişkin herhangi bir gecikme ya da borç bulunmadığını özellikle belirtmek isteriz. Yaşanan aksaklıkların hemşehrilerimizde yarattığı mağduriyetin farkındayız ve bunun bir an önce son bulması için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz."

Açıklamada, "Mevcut ekonomik koşullar ve çalışanlarımızın sosyal haklarının sürdürülebilir biçimde korunması gözetilerek hazırlanan ödeme planı hem sendikaya hem de doğrudan personelimize iletilmiştir. Önceliğimiz ilçemizde kamu hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürmesi, sürecin karşılıklı anlayış ve ortak akılla en kısa sürede normale dönmesidir. Maltepe Belediyesi dün olduğu gibi bugün de çalışma arkadaşlarımızın yanında durmaya, kamu kaynaklarını dürüst, şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetmeye ve Maltepelilerin hizmetlerin aksamaması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir." denildi.

Ne olmuştu?

Maltepe Belediyesi iştiraklerinden MATAŞ A.Ş'ye bağlı çalışan yaklaşık 2 bin işçi, ekim ayında ödenmesi gereken ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle İş Kanunu'nun 34. maddesine dayanarak, dün itibarıyla "çalışmaktan kaçınma" hakkını kullanmıştı.

DİSK'e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube üyesi işçiler, belediyenin ödemelerle ilgili net bir tarih vermemesi nedeniyle görev yerlerine gitmeyerek, Gülsuyu'ndaki Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanmıştı.

Belediyeye bağlı kafelerin açılmadığı, park ve bahçelerin işlemlerinin yapılmadığı ilçede çöpler de toplanmamıştı.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
