Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediye başkanı hangi partiden seçildi?

Maltepe Belediyesi hangi partiden? sorusu merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediye başkanı hangi partiden seçildi? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

MALTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Maltepe Belediye Başkanlığını Ali Kılıç yapıyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç İstanbul Maltepe İlçesi Seçim Sonuçlarına göre %52,74'lük bir oy oranı ile birlikte CHP'den Maltepe Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Buna göre Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç CHP'den seçilmiştir.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ KİMDİR?

1964 yılında Tunceli Pülümür'de doğdu. Lise yıllarını siyasal fırtınalar içinde geçirdi. 1980'de yurtdışına çıktı. Almanya'da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan da dünya görüşü ve hayat felsefesiyle örtüşen bir meslek olan gazeteciliğe başladı. Uzun yıllar Milliyet Gazetesi Münih Temsilciği yaptı.

Yurttaşlarımızın sorunlarını içinde bulunduğumuz topluma duyurarak inancı, kimliği, cinsiyeti, görüşü, ne olursa olsun ezilen, sömürülen kitlelerin acılarına ortak olmaya ve sorunlarını çözme doğrultusunda katkı sağlamaya çalıştı. Bu süreçte, insanlığa en büyük acıları yaşatan savaş gerçeğiyle genç yaşta karşılaştı. Romanya, Afganistan ve Yugoslavya'daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.

Avrupa'nın en güçlü göçmen örgütü olarak kabul edilen Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nda Genel Başkanlık görevini devraldığında, henüz 30 yaşındaydı. Daha sonra da Türk–Alman Dostluk Federasyonu Kurucu Genel Başkanı olarak, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı toplumsal mücadeleyi örgütlü olarak yükseltti.

Avrupa'daki sosyalist ve sosyal demokrat düşüncenin unutulmaz liderlerinden Federal Almanya Eski Başbakanı Willy Brandt'ın Genel Başkanlığı döneminde Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin Gençlik Kolları'nda başlayan siyasal yaşamını, "Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen" ilkesinin ülkesinde egemen olması için Türkiye'ye taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç

2014 Yerel Seçimlerinde yüzde 49.30 oy alarak Maltepe Belediye Başkanı seçildi. Göreve gelir gelmez insan odaklı sosyal demokrat belediyeciliği hayata geçirecek bir kadro ile halkın taleplerini çözen, toplumsal sorunlara duyarlı, halktan kopuk değil, halk için hizmet anlayışını benimseyen bir anlayışla Maltepe'yi yönetmeye başladı.

Beş yıllık görev dönemi boyunca halkın takdirini toplayan Başkan Ali Kılıç, oy oranını arttırarak, 2019 Yerel Seçimlerinde yüzde 52.74 oy alarak bir kez daha Maltepe Belediye Başkanı seçildi.

Bugün ise, insan odaklı sosyal demokrat belediyeciliği hayata geçirecek bir kadro ile önce ilçe örgütümüzü kucaklayarak halkın taleplerini çözen, toplumsal sorunlara duyarlı, halktan kopuk değil, halk için hizmet anlayışını benimseyen bir anlayışla Maltepe'de, Maltepeli.

Umudumuz olan gençlerimiz, birikimli yetişkinlerimiz ve toplumun omurgası kadınlarımız ile el ele daha yaşanılır daha çağdaş bir gelecek inşa etmenin önemli bir görev olduğunu düşünüyor.