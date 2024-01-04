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Nazım Hikmet'in 122. doğum yılı sergisi Maltepe'de açıldı

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Maltepe Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'in 122. doğum yıl dönümü anısına, ressam Haydar Özay'ın 'Nazım Hikmet Maltepe'de' isimli sergisine kapılarını açtı. Sergide Özay'ın, büyük ustanın yaşamından ve eserlerinden etkilenerek tuvaline yansıttığı 30 adet resim çalışması Maltepeli sanatseverler ile buluşuyor.

Maltepe Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'in 122. doğum yıl dönümü anısına, ressam Haydar Özay'ın "Nazım Hikmet Maltepe'de" isimli sergisine kapılarını açtı.

Sergide Özay'ın, büyük ustanın yaşamından ve eserlerinden etkilenerek tuvaline yansıttığı 30 adet resim çalışması Maltepeli sanatseverler ile buluşuyor.

Sergide Özay'ın, Nazım Hikmet'in "Salkımsöğüt", "Masalların Masalı", "Karlı Kayın Ormanı" şiirlerinden ve sözlerini yazdığı "Lüküs Hayat" operetinden yola çıkarak yaptığı tabloları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide Özay'ın 2006'da metruk Şan Tiyatrosu sahnesinde üç ayda tamamladığı, 5×16 metre boyutlarında "Büyük İstanbul Resmi" de  yer alıyor. Tuval üzerine yağlı boya tekniği ile yapılan tek parça resim İstanbul'un her gün yenilenen dinamik karmaşasının birbirine benzemeyen, sonlanmayan kaotik etkisini anlatan bir öyküye dönüştü.

Serginin açılışına katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eserleri tek tek inceleyerek eserler hakkında Haydar Özay'dan bilgi aldı. Kılıç, Özay'ı tebrik ederek plaket takdim etti. Haydar Özay ise Başkan Ali Kılıç'a serginin açılması için gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. Özay'ın sergisi 21 Ocak'a dek Galeri A+B'de ziyarete açık olacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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