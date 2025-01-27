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Atakan Özkaya Çocuklar Duymasın'da oynadı mı ?

Atakan Özkaya Çocuklar Duymasın'da oynadı mı ?
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Atakan Özkaya, 1998 yılında İstanbul'da doğmuş ve Maltepe Belediyesi Kent Konseyi ile Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Atakan Özkaya Çocuklar Duymasın'da oynadı mı ?

Kariyerine 2014 yılında başlayan Özkaya, "Şeref Meselesi", "O Hayat Benim", "Vatanım Sensin", "Kalp Atışı", "Hiç", "İçimizdeki Ateş" ve "Kardeşlerim" gibi dizilerde rol almıştır. Atakan Özkaya Çocuklar Duymasın'da oynadı mı ?

ATAKAN ÖZKAYA ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA OYNADI MI ?

Son zamanlarda, sosyal medyada Atakan Özkaya'nın "Çocuklar Duymasın" dizisinde Orçun karakterini canlandırdığına dair iddialar ortaya atılmıştır. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. "Çocuklar Duymasın" dizisinde Orçun karakterini Alp Eren Khamis canlandırmıştır.

Atakan Özkaya'nın "Çocuklar Duymasın" dizisinde rol aldığına dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Kendisinin de belirttiği gibi, bu benzerlikler izleyicilerin yanılgısından kaynaklanmaktadır.

Özkaya, kariyerine farklı projelerde devam etmektedir. 2024 yılında Kanal D'de yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinde Kaya Albora karakterini canlandırmaktadır.

Sonuç olarak, Atakan Özkaya'nın "Çocuklar Duymasın" dizisinde rol aldığına dair iddialar asılsızdır. Kendisinin oyunculuk kariyeri, farklı projelerdeki başarılı performanslarıyla devam etmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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