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Maltepe Belediyesi'nden Balık Ekmek Şenliği

18 Aralık 2023 16:56 Güncelleme: 16:58 Abone Ol

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz Balık Ekmek Şenliği, Aydınevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Şenlikte geleneksel balık ekmek lezzeti sunulurken, yöresel müzikler ve halk oyunları da yer aldı. Şenliğe katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, vatandaşlara balık ekmek ikram etti.