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İBB ve Maltepe Belediyesi'nden Süreyyapaşa Çarşısı İçin Protokol İmzalandı

İBB ve Maltepe Belediyesi'nden Süreyyapaşa Çarşısı İçin Protokol İmzalandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Maltepe Belediyesi, Süreyyapaşa Çarşısı'nın yeniden düzenlenmesi için protokol imzaladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çarşının kültürel ve sosyal işlevlerine dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Boğaziçi Yönetim AŞ ile Maltepe Belediyesi arasında Süreyyapaşa Çarşısı'nın yeniden düzenlenmesine yönelik protokol için imza töreni düzenlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'deki Süreyyapaşa Çarşısı'nda yapılan törende, "İstanbul'un muhafızı" kavramını önemsediğini söyledi.

Muhafızlığın, kelime anlamı itibarıyla sıradan bir yere oturabileceğini ama kültürde, tarihte hatta inançta başka bir boyutu olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, "Hiç kimseyi birbirinden ayırmadan, her insanımızın hayatında değer verdiği her şeyi, geleneklerini, göreneklerini, yaşam biçimini korumak, kollamak ve hatta gelişmesine katkı sunmak vazgeçilmez prensibimiz ve görevimizdir." diye konuştu.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in bu duygularla Süreyyapaşa Çarşısı'nı kamuya kazandırmak amacıyla mücadele verdiğini dile getiren İmamoğlu, "Burayı, tümüyle kamunun işletmesi haline getirme konusundaki gayretini yürekten alkışlıyorum. Ona yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Maltepe Belediye Başkanı Köymen ve Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Merve Öztopaloğlu Küçükel protokol için imza attı.

Protokol uyarınca, mülkiyeti Süreyya Paşa Vakfı ile Maltepe Belediyesine ait olan çarşının yönetimi, Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından üstlenilecek. 10 bin metrekare alanda kurulu bulunan çarşıya, gençlik ofisi ve kütüphane başta olmak üzere farklı sosyal ve kültürel donatılar kazandırılacak.

İmamoğlu, Muhtarlar Günü programına katıldı

İmamoğlu, imza töreninin ardından Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen Muhtarlar Günü programına katıldı.

Buradaki konuşmasında, muhtarları İstanbul'a hizmet yolunda çok önemli bir yoldaş olarak gördüklerini dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yoldaşlık, kent hukuku içinde bir yoldaşlıktır. Elbette siyasi değildir. Seçilen her muhtarımız, bizim için çok kıymetlidir. Biz, yaptığımız hizmetleri onlarla paylaşıyoruz. Yaptığımız her saha ortamında, onları yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz."

İmamoğlu, "Demokrasinin güçlendiği ve başladığı nokta olarak muhtarlarımızın varlığı değerli. Dünyada nadir bir örnek. Bu örneği korumamız, geliştirmemiz, güncellememiz gerekiyor. Güncellediğimiz zaman, bir yasayla toparlandığı zaman, çok daha değerli bir yere evrilecek." dedi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

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