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Maltepe'de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

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Maltepe'de işçilerin grev başlatmasının ardından ilçede çöpler toplanmamaya başladı. İlçe sakinleri kötü kokular ve dağınık çöp yığınları nedeniyle tepkilerini dile getirdi. Maltepe Belediyesinin uzun dönemdir CHP tarafından yönetildiğini söyleyen mahalle sakini, "Her dönemde bunu yaşıyoruz" dedi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde işçilerin greve başlaması nedeniyle vatandaşlar zor günler geçiriyor.

İŞÇİLERİN BAŞLATTIĞI GREV SÜRÜYOR

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından işçilerin önceki gece başlattığı grev sürüyor. Grev kararı kapsamında Gülsuyu Mahallesi'ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde toplanan bazı işçiler, ateş yakıp halay çekti. Maltepe Belediyesi önünde toplanan çok sayıda işçi de alkış ve sloganlarla belediye yönetimini protesto etti.

Maltepe'de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

GREV NEDENİYLE ÇÖPLER TOPLANMIYOR

Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube temsilcileri ile Maltepe Belediyesi yönetimi bugün bir araya gelirken, görüşmede şu ana kadar bir ilerleme sağlanamadığı öğrenildi. Öte yandan işçilerin başlattığı grev nedeniyle bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. Çöp konteynerlerinin ve çevresinin çöplerle dolduğu görülürken, özellikle pazar kurulan cadde ve sokaklarda ise çöp yığınları oluştu. İlçe sakinleri çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

Maltepe'de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

"HER DÖNEMDE BUNU YAŞIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Hatice İçoğlu, insanların tercihlerine saygılı olduğunu ancak yerel yönetimlerin halkı çöplere mahkum etmesinin kabul edilebilir olmadığını söyledi. Maltepe Belediyesinin uzun dönemdir CHP tarafından yönetildiğini kaydeden İçoğlu, "Her dönemde bunu yaşıyoruz. Sokaklarımız kirli, çöplerimiz alınmıyor. Şimdi grev var ama öncesinde de böyleydi. Özellikle E-5 üstündeki mahallelerin çöpleri çok sık alınmıyor. Bulunduğumuz yola her pazartesi pazar kuruluyor. Şu an kokudan, pislikten geçilmiyor. Maltepe Belediyesi, Maltepe halkını buna mahkum edemez. Maltepe'nin hemen hemen her gün pazarı var. O zaman Maltepe tamamen çöp kuyusuna dönüşecek. Yani Maltepe İstanbul'un incisi bir ilçe. Maltepe'yi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Maltepe'de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

"PİSLİĞE MAHKUM EDİLİYORUM"

Yerel yönetimlerde siyasi görüşlere bakılmaması gerektiğini belirten İçoğlu, belediyelerden asli görevleri olan çöp toplama ve diğer altyapı hizmetlerini beklediklerini dile getirdi. İçoğlu, ilçe sakini olarak yaşanan durumdan rahatsız olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Belediyeden beklentimiz, iyi çalışsın, düzgün çalışsın, halkını pisliğe mahkum etmesin. Başka bir şey istemiyoruz ki biz kardeşim. Ama ben pisliğe mahkum ediliyorum. Ben yürüyüş yapmak için çıkıyorum, hastaneye çıkıyorum. Ben bugün şaşırdım yani. Torunum oturuyor bu mahallede, çocuğum hiç dışarı çıkmayacak. Yani bilmiyorum, bu duruma artık bir çözüm bulunmalı. Bizi bir kurtaran olur inşallah."

"HALKA BUNU YAŞATMAMAK GEREKİYOR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

İlçe sakini Atilla Halfeoğulları ise Maltepe'de ve metropollerde sokak aralarına pazar kurulmasının yanlış olduğunu belirterek, kapalı pazaryerleri kurulması gerektiğini vurguladı. Grev sonrası ortaya çıkan manzaradan rahatsızlık duyduklarını ifade eden Halfeoğulları, şunları kaydetti:

"Bu manzarayı uzun zamandır görmemiştik. Bu, insanlığın bu dönemde hak ettiği bir manzara mı? İşçilerin hak ettiklerinin alınamaması apayrı bir mesele. Onların da haklı yanları mutlaka vardır kendilerine göre. Ama insan sağlığını riske edecek eylemleri yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum. En azından buradaki halka bunu yaşatmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hak edişler ayrı bir platformda görüşülmesi gerekiyor."

Maltepe'de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Nedense hep cehape belediyelerinde oluyor grevv

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