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Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi 732 Bin 785 Hastaya Hizmet Verdi

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Maltepe Belediyesi'nin başarılı hizmetlerinden biri olan Tıp Merkezi, kurulduğu 2018 yılından bu yana 732 bin 785 hastaya tedavi hizmeti sundu. SGK kapsamına alınmasından sonra ülke genelinde hizmet vermeye başlayan tıp merkezi, göğüs hastalıklarından kulak burun boğaz polikliniğine varıncaya kadar 12 birim ile hizmet veriyor.

Maltepe Belediyesi'nin başarılı hizmetlerinden biri olan Tıp Merkezi, kurulduğu 2018 yılından bu yana 732 bin 785 hastaya tedavi hizmeti sundu. SGK kapsamına alınmasından sonra ülke genelinde hizmet vermeye başlayan tıp merkezi, göğüs hastalıklarından kulak burun boğaz polikliniğine varıncaya kadar 12 birim ile hizmet veriyor.

Kurulduğu 2018 yılından bu yana Maltepeliler başta olmak üzere tüm hastalara şifa dağıtan Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları (dahiliye), cildiye, kadın doğum hastalıkları, çocuk hastalıkları, göz hastalıkları, genel cerrahi, aile hekimliği, diş hekimliği, acil polikliniği, kulak, burun, boğaz ve psikolog hizmeti gibi 12 alanda hizmet veriyor. Merkez, göğüs hastalıklarında 68 bin 346, iç hastalıklarında 144 bin 401, cildiyede 22 bin 435, kadın doğumda 33 bin 211, çocuk hastalıklarında 38 bin 738, gözde 73 bin 27, genel cerrahide 66 bin 714, aile hekimliğinde 145 bin 578, dişte 32 bin 215, acilde 51 bin 581, kulak, burun, boğazda 43 bin 238 ve psikolog hizmetinde 11 bin 301 olmak üzere toplamda 732 bin 785 hastaya hizmet verdi.

61 BİN KİŞİYE EVDE BAKIM HİZMETİ

Hastane Müdürlüğü'ne bağlı evde sağlık hizmeti kapsamında 61 bin 123 kişi evde bakım hizmetinden 36 bin 970 kişi ambulans hizmetinden ve 15 bin 493 kişi engelli araç hizmetinden faydalandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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