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Maltepe'de "Sevginin Solmayan Yaprakları" Sergisi

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Sanatçı Sevgi Ülünçer’in “Sevginin Solmayan Yaprakları” isimli dördüncü kişisel  sergisinin açılışı, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Sanatçı Sevgi Ülünçer'in "Sevginin Solmayan Yaprakları" isimli dördüncü kişisel  sergisinin açılışı, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Açılışına çok sayıda sanatseverin katıldığı sergide, Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Levent Turhan Gümüş tarafından Ülünçer'e plaket takdim edildi.

Yaşanmışlığın bir mevsim olsa kesinlikle sonbahar olması gerektiğini belirten Ülünçer, "Anılardan esinlenerek özlemle harmanladığım el sanatı hazan yapraklarıyla doğa ve insanın buluşmasının hüzünlü yönünü sanatseverlere anlatmak istedim" dedi.

Ülünçer'in tüm geliri Eğitimde Görme Engelliler Derneği'ne bağışlanacak el sanatları sergisi, 25 Aralık'a dek Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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