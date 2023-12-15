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Prof. Dr. Türkan Saylan'ın hayatı belgeselle anıldı

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın hayatı, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda anıldı. Türkan Saylan'ın hayatını anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, 88. doğum gününde adının yaşatıldığı Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı. Saylan'ın hayatını anlatan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne armağan edilen "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı programda konuşan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Türkan Saylan'ın hayatı boyunca Cumhuriyet değerlerine bağlı kaldığını ve bu sebeple belgeseli Cumhuriyet'in 100.  yılına armağan ettiklerini belirterek, "Cumhuriyet, bir kadın devrimiydi. Kadınlarımızın mücadelesi kurtuluşun anahtarı oldu. Türkan Saylan da her şeyden önce Cumhuriyet aşığı bir bilim kadınıydı. Cumhuriyet'in kendisine sağladığı olanaklarla yetişmiş ve hayatı boyunca Cumhuriyet'e olan borcunu ödemek için çalışmış bir Cumhuriyet kadınıydı. Dolayısıyla bu belgeselin Cumhuriyetimizin 100. yılında hazırlanması bizim için büyük bir önem taşıyor. Bu belgesel Cumhuriyetimize armağan olsun. Türkan Saylan bedenen aramızdan ayrılmış olsa bile fikirleriyle hala hayatımızda. Onun fikirleri etrafında birleşmeye ve düşüncelerine sahip çıkarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ÇALIŞMALARI BİR YIL ÖNCE BAŞLADI

Belgeselin yapımcılığını üstlenen ve senaryosunu kaleme alan gazeteci-yazar Özlem Özdemir ise Türkan Saylan'ın toplum için oldukça önemli bir isim olduğunun altını çizerek,  "Çalışmalara bir yıl önce başladık. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Cumhuriyet kadınının hayatını anlatan bu belgeseli halkımıza armağan etmenin gururunu yaşıyorum. Umarım Türkan Saylan'ın çabalarının özellikle gençlere ulaşmasına katkısı olur" diye konuştu.

Daha sonra yönetmenliğini Atilla Alicikoğlu'nun üstlendiği, müziklerini Ali Kocatepe'nin hazırladığı belgesel izleyiciyle buluştu. Yapımda Türkan Saylan'ın kız çocuklarının okutulması için verdiği mücadelesi, bilim dünyasına katkıları ve cüzzamla mücadelesi anlatıldı. Program, Devlet Devrim Öztaş'ın piyano resitaliyle sona erdi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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