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Maltepe Belediyesi Üniversite Tanıtım Gezileri Düzenliyor

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Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde YKS'ye hazırlanan öğrencilere üniversite tanıtım gezileri düzenliyor. İlk gezide Acıbadem Üniversitesi kampüsü ziyaret edildi.

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik üniversite tanıtım gezileri düzenlenmeye başladı.

Öğrencilerin meslek seçimlerini belirlemelerinde yardımcı olmayı amaçlayan gezilerin ilki dün Acıbadem Üniversitesi'nin kampüsünde gerçekleştirildi. Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nce organize edilen gezide öğrenciler, rehber öğretmenleri eşliğinde üniversite kampüsünde bulunan fakülteleri gezdi. Üniversite ortamını gözlemleyen öğrenciler kampüs yaşamı, burs ve barınma olanakları, öğrenci kulüpleri hakkında detaylı bilgi aldılar.

Öğrenciler, tanıtım gezisine katılmaktan memnun olduklarını belirterek, "Bu geziler üniversite sınavlarına hazırlanırken meslek tercihlerimizin şekillenmesi noktasında bizlere faydalı oluyor. Cumhuriyet Eğitim Merkezi'ndeki öğretmenlerimiz bize bu zorlu süreçte büyük destek veriyor. Bize bu olanağı sunan öğretmenlerimize ve Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç'a çok teşekkür ederiz" diye konuştular.

Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen tanıtım gezileri devam edecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

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