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Tebligat gönderilmişti! Maltepe Sahili'ndeki karavanlar Yediemin Otoparkına çekildi

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Maltepe Sahili'ndeki kamuya açık alanlarda park halinde olan ve 5 Temmuz'da tebligat asılmasına rağmen kaldırılmayan karavanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Maltepe Belediyesi ekiplerince çekilerek Yediemin Otoparkına götürüldü. Karara tepki gösteren bir karavan sahibi "Karavan parkı yapılıyor ama şu anda 400-500 kişi sırada bekliyormuş. Yer göstermek yok. Göl kenarına gideriz Jandarma gelir, ormana gideriz ormancı gelir. Buraya geliriz zabıta gelir. Nereye koyacağız biz bunları" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir süre önce sahil şeridindeki kamuya açık alanlarda uzun süreli park halinde olan karavanların çekilmesi için ihbardabulunmuştu. Yazılı ihtarın ardından 5 Temmuz Cuma günü Maltepe Belediyesi de sahil şeridindeki ceplerde park halindeki araçlara tebligat astı. Uyarılara rağmen kaldırılmayan karavanlar, İBB ve Maltepe Belediyesi ekiplerince çekilerek Yediemin Otoparklarına götürüldü.

"BIRAKIYORLAR SENEDE BİR KERE GELİYORLAR"

Karavanını sahil şeridinde park eden bir kişi, "İçinde yaşayanlar var yaşamayanlar var. 20 tane karavan varsa içlerinden birinde yaşayan var. Diğerlerinin hepsi işgalci. Benim gözümde de işgalci. Karavancı olarak ben tavsiye etmiyorum. Ben yaşıyorum. Bunlar bırakıyorlar senede bir kere geliyorlar, ayda 1 kere geliyorlar. Ben şimdi molamı verdim. Arabamın eksiklerini gideriyorum. Basıp Egeye doğru gidiyorum. Seyir halindeyim onun için başındayım. Başında olmayanlar düşünsün. Eğer karavan alacak arkadaşlar varsa içinde kalmıyorsanız problem orada" dedi.

Tebligat gönderilmişti! Maltepe Sahili'ndeki karavanlar Yediemin Otoparkına çekildi

"NEREYE KOYACAĞIZ BİZ KARAVANLARI"

Karavan sahibi Özgür Merhemci ise, "Bizi zaten işgalci yaptılar sağ olsunlar. Ben de diyorum ki o zaman ücretli yapın parasını ödeyelim. Orhangazi Parkına gidelim diyoruz. Günlük 400 lira diyorlar. Abonman yapalım diyoruz 'yer yok' diyorlar. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Gördüğünüz gibi çekiyorlar milletin malını gasbediyorlar resmen kırarak dökerek. Götüreceğiz bir yere koyacağız bakalım. Karavan parkı yapılıyor ama şu anda 400-500 kişi sırada bekliyormuş. Yer göstermek yok. Göl kenarına gideriz Jandarma gelir, ormana gideriz ormancı gelir. Buraya geliriz zabıta gelir. Nereye koyacağız biz bunları" dedi.

Tebligat gönderilmişti! Maltepe Sahili'ndeki karavanlar Yediemin Otoparkına çekildi

Tebligat gönderilmişti! Maltepe Sahili'ndeki karavanlar Yediemin Otoparkına çekildi

Tebligat gönderilmişti! Maltepe Sahili'ndeki karavanlar Yediemin Otoparkına çekildi

Tebligat gönderilmişti! Maltepe Sahili'ndeki karavanlar Yediemin Otoparkına çekildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Belediyesi Jandarma Maltepe Zabıta Ormana Ulaşım Çevre Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ben bilmemm:

Tam Türk işi olmuş. Apartmanda oturan, bahçesi parkı olmayan adam karavan alır. Sonra koyacak yer bulamaz . Burası Türkiye.... Bunları önceden düşünecektin karavan sevdalısı..

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Barış O. B.:

İyi olmuş çok bile geç kalındı. İnsanların sosyal alanlarını ve kamu alanlarını yılda 1-2 ay kullanmak için bütün sene işgal ediyorlardı.

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zırzop:

Çok basit koyacak yerin yoksa almayacaksın, karavan almak sana en önden en yakından manzara izleme konaklama hakkı vermıyor, gez 2-3 gün kal sonra git yerine diğer karavancılar gelsin, gelip 3-4 ay kalmak nedir, git o zaman karavan parka yer işgali neden yapıyorsun

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