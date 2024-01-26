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Maltepe Belediyesi Halk Kart Projesi için yeni dönem başvuruları başlıyor

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Maltepe Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Halk Kart projesinin yeni dönem kayıtları başlıyor. Karta başvurmak isteyen Maltepeli hak sahibi kadınlar, istenen belgelerle Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabilecek. Başvuru koşulları ve istenen belgeler haberde detaylı olarak açıklanmıştır.

Maltepe Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Halk Kart projesinin yeni dönem kayıtları başlıyor. Karta başvurmak isteyen Maltepeli hak sahibi kadınlar, istenen belgelerle Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Maltepe Belediyesi, ilçede yaşayan ve ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik sunduğu Halk Kart projesinin yeni etabı başlıyor. Bu kapsamda başvuru koşullarını taşıyan tüm Maltepeli hak sahibi kadınlar, istenen evraklarla birlikte Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne 29 Mart 2024 tarihine kadar başvurabilecek.

Halk Kart için başvuru koşulları, şöyle sıralandı:

1) Maltepe ilçe sınırlarında ikamet etmek,

2) Her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 18 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının üçte birini geçmemesi,

3) Hane halkı üyelerinin üzerine ait taşınmaz ve araç kaydının olmaması.

Başvuru sırasında istenen belgeler ise şöyle:

1. Kimlik fotokopisi,

2. Aile Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet),

3. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (e-devlet),

4. Aynı Hanede Oturanlar Belgesi (e- devlet),

5. Var ise öğrenci Belgesi (e- devlet),

6. Kirada oturanlar için kira kontratı (noter tasdikli),

7. Engelli raporu fotokopisi (var ise engelli kartı),

8. Süreğen hastalığı olup çalışamayanlar için heyet kurulu raporu.

Halk Kart başvuruları, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün Feyzullah Mahallesi Şehit Hikmet Alp Caddesi, No: 33'teki adresinden alınacak. Vatandaşlar, başvurularla ilgili detaylı bilgiyi, (0216) 388 19 20, (0216) 417 83 43 - 444 1 706, dahili: 3810-3812'den edinebilecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

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