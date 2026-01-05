Maltepe Belediyesi Meclisinde İBB protokollerine ilişkin soru önergesi

Maltepe Belediye Meclisinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirakleri arasında yapılan protokollerle belediyeye aktarılan kaynakların nerelerde kullanıldığına ilişkin soru önergesi verildi.

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Esin Köymen'in başkanlığında belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, AK Parti'li Meclis Üyesi Osman Savul, Maltepe Belediyesi ile İBB ve iştirakleri arasında yapılan protokollerin yanı sıra belediyeye aktarılan kaynakların kullanımına ilişkin soru önergesi verdi.

Savul, Belediye Başkanı Esin Köymen'e, yağmur sularının uzaklaştırılması, altyapı konularında işbirliğinin sağlanması, Maltepe Belediyesi ile İstanbul Vakfı arasında işbirliği protokolü yapılmasıyla ilgili yetki verildiğini söyledi.

İlçe sınırlarında yağmur suyunun uzaklaştırılması, protokol kapsamında İSKİ'nin sorumluluk alanında yer alan yatırım ihtiyaçlarının neler olduğu, bunlar için kaç kilometrelik altyapı ihtiyacı bulunduğu hususlarının cevaplanması gerektiğini ifade eden Savul, kış aylarında yağmur suyu taşkınları nedeniyle yolların risk altında kaldığını geçen yıl gördüklerini anlattı.

Savul, bu tür tabloların yeniden yaşanmaması adına hangi önlemlerin alındığına yönelik sorular sorarak, şu ifadeleri kullandı:

"Başıbüyük Mahallesi'nde doğal gaz olmayan birkaç sokakta yatırım yapıldığını biliyoruz. Bunun dışında ilçemizin doğal gaz altyapı ihtiyacı var mıdır, yapılması gereken yatırımlar nelerdir? Bu ihtiyaçlar doğrultusunda İGDAŞ tarafından yürütülen herhangi bir imalat yatırımı var mıdır? Maltepe Belediye Başkanlığına bu konuda gelen bir talep olmuş mudur? Varsa İGDAŞ'la gerekli irtibat kurulmuş mudur, süreç şu an hangi aşamadadır? İstanbul Vakfıyla imzalanmış bir protokol var mıdır? Varsa bu protokole hangi gerekçelerle ihtiyaç duyulmuştur? Protokol kapsamında hangi işlemler yapılmış ve Maltepe halkına ne tür destekler sağlanmıştır? İBB tarafından Maltepe Belediyesine 2024 ve 2025 yıllarında hangi konularda, ne kadar hibe verilmiştir, maddi ve maddi olmayan hangi destekler sağlanmıştır, bu kaynaklar nerelerde kullanılmıştır?"

Deprem hazırlığıyla ilgili soru önergesi

AK Parti'li Meclis Üyesi Savul, belediyenin depreme hazırlık çalışmalarıyla ilgili de yazılı soru önergesi verdi.

Savul, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden bilim insanlarının Marmara Denizi ve İstanbul çevresindeki fay hatlarına ilişkin yaptığı çalışmalarda, İstanbul'un güneyindeki Kuzey Anadolu Fayı'nda 7 büyüklüğünün üzerinde depremler beklendiğinin ortaya konulduğunu söyledi.

Marmara Denizi merkezli, 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin İstanbul için öncü bir uyarı niteliğinde olduğuna dikkati çeken Savul, Maltepe Belediyesinin somut, hızlı ve kalıcı adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Depreme hazırlığın yalnızca özel mülkiyete ait binalarla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Savul, belediyeye ait hizmet binaları, sosyal tesisler, kültürel yapılar ve garajların da deprem riski açısından değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Maltepe Belediye Başkanlığı makamına belediyeye ait yapılarda kaç binanın deprem performansının ölçüldüğü, riskli yapı tespiti yapılıp yapılmadığı, tsunami riskine karşı alınan önlemlerin yanı sıra personel için yapılan afet eğitimleri ve tatbikatlar ile 2026 yılında Afet Müdürlüğüne ayrılan 5,4 milyon liralık bütçenin hangi çalışmalarda kullanılacağı konularında sorular yönelten Savul, bu önergelerinin ayrıntılı ve yazılı cevaplandırılmasını istedi.

Soru önergelerinin başkanlık makamına havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.