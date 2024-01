Maltepe Belediyesi'nin İstasyon Dergisi'ne Görkemli 3. Yaş Kutlaması

Maltepe Belediyesi'nin yayın organı İstasyon Dergisi, 3. yaşını görkemli bir törenle kutladı. Gecede 7 yaşında görme engelli İpek Nisan Göker, 'Yüzyılın Aydınlık Yüzleri' ödülüne layık görülürken, kendi besteleriyle verdiği piyano resitali ile izleyenleri duygulandırdı. Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe'nin kültür-sanat başkenti olmak yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "İstasyon ve bu gecede verdiğimiz ödüller, ülkemizde çoraklaştırılmaya çalışılan kültür ve sanat dünyasında, Maltepe'nin nasıl bir vaha haline geldiğini gösteriyor" dedi.

'Yüzyılın Aydınlık Yüzleri' adı altında düzenlenen gecede, 20 kişi ödüle layık görüldü.

Yetkin Dikinciler ve Ayşen Şahin'in sunduğu geceye CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, siyasi partilerin temsilcilerinin yanı sıra şair Şükrü Erbaş, tarihçi Sinan Meydan, müzisyen kardeşler Metin-Kemal Kahraman, karikatür ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu, müzisyen Mazlum Çimen, ressam ve sinema oyuncusu Süleyman Saim Tekcan, şair-yazar Ataol Behramoğlu, felsefeci Ioanna Kuçuradi, yazar ve gazeteci Zeynep Oral, sinema sanatçısı Hale Soygazi, sanatçı Nükhet Duru, sinema ve tiyatro sanatçısı Metin Akpınar, şair, yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli, yazar Ahmet Ümit, programcı Serhan Asker, belgesel yönetmeni ve gazeteci Nebil Özgentürk, şair-yazar Sunay Akın, yazar Yaşar Seyman ve şair Nevzat Çelik katıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASI KILIÇ'TAN

Gecenin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şunları kaydetti:

"Hem ödül vermek, hem de İstasyon dergimizin üçüncü yaş gününü coşkuyla kutlamak için bir araya geldik. Bu özel ve anlamlı gecemizin Maltepemizin kültürel ve toplumsal izdüşümünü empoze ediyor aslında. Tam 10 yıl önce göreve geldiğimde Maltepe'nin her köşesine umut tohumlarını ekmeyi hayal etmiştim, bugün bu tohumların yeşerdiğini, büyüdüğünü görmek benim için bir onur ve mutluluk kaynağı. Tam 10 yıl önce Maltepe, İstanbul'un gelişmekte olan bir ilçesi olarak kabul görüyordu. Ancak bugün gururla söyleyebilirim ki Maltepe sadece İstanbul'un değil ülkemizin de parlayan yıldızlarından biri haline geldi. Sosyal adalet, kültür-sanat, eğitim, sağlık ve çevre alanlarında attığımız adımlarla Maltepemizi sadece fiziksel olarak değil toplumsal ve kültürel anlamda da bambaşka bir semt haline dönüştürdük. Tüm bunları dayatan değil danışan bir belediyecilik anlayışıyla, Maltepelilerle omuz omuza hayata geçirdik. Yaptığımız her çalışma, her proje Maltepe'nin dokusunu daha da zenginleştirdi. Çocuklarımız için oyun alanlarından gençlerimize yönelik spor ve eğitim tesislerine, büyüklerimiz için sosyal yaşam merkezlerinden kadınlara yönelik destek programlarına her bir Maltepeliyi bu ilkeye dahil ederek ilçemizi değiştirdik ve dönüştürdük. Zorluklara da birlikte göğüs gerdik. Cumhuriyet'in 100. yılında bambaşka bir Maltepe var diyorsak artık bu Maltepelilerin desteği, inancı ve çabasıyla gerçekleştiğini biliyor ve herkese teşekkür ediyorum."

"UMUTSUZLUĞA KAPILMAYACAĞIZ"

Maltepe'nin geçmişten bugüne büyük değişim yaşadığının altını çizen Ali Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maltepemizin geçmişten günümüze yaşanan büyük dönüşümünü buna şahit edenlerle kutluyoruz. Çünkü biz Cumhuriyet çocuklarıyız. Bizler Cumhuriyet'in değerlerine sımsıkı bağlıyız. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti idealini sonuna kadar savunacağız. Çünkü o idealin içinde Türkiye'nin tüm insanları var. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar Anadolumuzun tüm renklerine Cumhuriyet çatısı altında yer var. Cumhuriyet en çok da bu memleketin çocukları için var. Ayırmayan birleştiren, kutuplaştırmayan kavuşturan, çatışmak yerine birliktelikten güç alan, yaş aldıkça yücelen, yüceldikçe gençleşen bir Cumhuriyet için çalışıyoruz. İşte bu ruhtan aldığımız ilhamla Maltepe'de 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz İstasyon dergi kısa süre içerisinde Maltepe'nin kültür-sanat hayatında bir buluşma noktası haline geldi. İstasyon çok değerli sanatçılarımızın, yazarlarımızın ve düşünürlerimizin sesini, ilçemizin zengin kültürel dokusunu geniş kitlelere ulaştırdı. İstasyon aynı zamanda sanatın ve kültürün Maltepe'yi nasıl da dönüştürdüğünü bir kere daha ortaya koymuştur. İstasyon ilk yola çıkarken demiştir ki istasyon kavuşmaları sever. Farklı fikirlerde olsak da aynı amaçlarda buluşmaya ihtiyacımız vardır. Biz bunu hayatın her alanında başarmalıyız. Umudu hayatın her yerine, işimize, ilişkilerimize, seçimlerimize hayallerimize taşımalıyız. Bu sorumluluğumuzdur. Umutlarını kaybetmiş insanların kaybedecekleri daha değerli hiçbir şey ama hiçbir şey yoktur. İstasyon Dergi'nin en büyük amacı da umudu diri tutmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi umudun değerini anlayacağımız büyük bir örneğimiz var. Onun ülkesinde, Cumhuriyeti'nde umutsuzluğa kapılmaya asla ama asla yer yok. Bu ödüller sadece başarılı insanlara verilmiyor. Ülkemizde çoraklaştırılmaya çalışılan kültür ve sanat dünyasında bu ödül, Maltepe'nin nasıl bir vaha haline geldiğini gösteriyor. Umudu asla kaybetmeyeceğiz. Tıpkı Ekrem Başkanımızın dediği gibi her şey çok güzel olacak. İstasyon'un daha ilk sayısında Cumhuriyet uzun bir yoldur dedik. Bu amaçla azimle, tutkuyla çalışacağız."

İMAMOĞLU'NUN KONUŞMASI, ALKIŞLARLA KESİLDİ

Daha sonra kürsüye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması büyük alkış alırken, İstasyon dergisini ortaya çıkaran Belediye Başkanı Ali Kılıç'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları belirtti:

"Sizlerle bir arada olmak benim için onurdur. Çok değerli Maltepe Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde buluştuk, çok teşekkür ediyoruz. Ben aslında bir dergi tutkunuyum. Her ay 10-15 dergi alıyor, bakıyorum. Dergilerin satılmamasına üzülüyor ve bir kısım dergilere de katkı sunmaya devam ediyorum. Her ne kadar kağıda alışkanlığımız varsa da tercihler değişiyor. Ama buna bir usul bulmak lazım. İnşallah nice yıllar yaşasınlar. Sanatçılarımızın, şairlerimizin, yazarlarımızın, bilim insanlarının düşünceleri böylece yankılansın. Geçtiğimiz yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti için bir istasyondu. Tabi önümüzde çok uzun yıllar var diye düşünüyorum. Meşakkatli bir süreçtir bir rejimin varlığını daimi hale getirmek. Hepimize bu yolculukta büyüm sorumluluklar düşer. Atatürk'ün ışığında, aklın ve bilimin rehberliğinde birlikte koşacağız. Çocukları ve gençleri birlikte kazanacağız. Sanat, tarih boyunca bu yolda lokomotifimizdir. Sanatın morali inanılmaz mucizeleri yaratabiliyor. Sanat her zaman toplumun aynası olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarından itibaren gerçekleştirdiği büyük atılımlarda da sanatın ne kadar güçlü yeri olduğunu biliyoruz. Belki Türkiye'yi diğerlerinden ayıran ve aydınlatan bu girişimdir. Elbette bu şansı bize sağlayan kişi de Mustafa Kemal Atatürk'tür."

İMAMOĞLU'NDAN KILIÇ'A TEŞEKKÜR

Son yıllarda izlenen kültür-sanat ve ekonomi politikalarını da eleştiren Ekrem İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef son yıllarda ısrarla izlenen yanlış bir kısım ekonomik politikalarla ülkece fakirleşiyoruz ama bu fakirliğin yanı sıra kültür-sanat alanında da fakirleşiyoruz. Tabii kültür-sanat sahası ülkemizdeki adalet, özgürlük atmosferinden, yaşamsal kaynakları oluşturan pozitif unsurların azalmasından etkileniyor. Bu koşullara üretmeye ve insanlarımızı çağdaş, aydınlanmacı ve iyi duygularla buluşturan sanatçılarımıza minnet duyuyorum. Şahsi hayatımda sanatçılarla olan dostluklarım en fazla katkı aldığımız ilişkilerimdir. Ama kitap, ama sözlerinizle birçoğunuzla dostluğum var. Umut ederim ki bu varlığınız hep daim olsun. Biz buradayız, İstanbul'dayız, kalıcıyız, kalmaya devam edeceğiz. Birlikte başarmaya devam edeceğiz. Bu yolculuk kişilerin var olmasının ötesinde bir yolculuktur. Bu yolculuk Cumhuriyet'in yolculuğudur, bu yolculuk Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve bize bıraktığı değerlerin yolculuğudur, bu yolculuk bu milletin içinde var olan aydınlanmacı, ilerici, özgür ruhlarının yolculuğudur. Biz de bu dönemin neferleriyiz. Bir dönemin şahinleri olacağız. Bir dönemin koşucuları olacak. Zülfü ağabey de hatırlattı, önümüze bakarak yolumuza devam edeceğiz. Yolu açık olsun Cumhuriyetimizin, dergimizin. Elinize sağlık sayın Ali Kılıç Başkanım."

GECEDE 20 ÖDÜL SAHİPLERİNİ BULDU

Gecede 'Yüzyılın Aydınlık Yüzleri' ödüllerine layık görülen Zülfü Livaneli ödülünü Ekrem İmamoğlu'nun, İpek Nisa Göker ödülünü Livaneli ve İmamoğlu'nun, Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi ödülünü Bircan Usallı Şilan'ın, Metin Akpınar ödülünü Engin Altay'ın, Metin-Kemal Kahraman ödülünü Dr. Hüseyin Nazlıkul'un, Zeynep Oral ödülünü Ulaş Geroğlu'nun, Nükhet Duru ödülünü Ferhat Livaneli'nin, Ahmet Ümit ödülünü Nazım Alpman'ın, Yaşar Seyman ödülünü Mazlum Çimen'in, Ataol Behramoğlu ödülünü Kenan Otlu'nun, Serhan Asker ödülünü araştırmacı Ertan Aksoy'un, Şükrü Erbaş ödülünü Erdem Gül'ün, Nebil Özgentürk ödülünü gazeteci ve yazar Gülşen İşeri'nin, Hale Soygazi ödülünü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner'in, Halil Ergün ödülünü Menderes Samancılar'ın, Sinan Meydan ödülünü Nasuh Mahruki'nin, Sunay Akın ödülünü Ali Kılıç'ın, Gürbüz Doğan Ekşioğlu ödülünü Ekin Başak Akgül'ün, Süleyman Saim Tekcan ödülünü Can Ersal'ın ve Nevzat Çelik ödülünü gazeteci Hilal Solmaz'ın ellerinden aldı.

7 yaşındaki görme engelli İpek Nisan Göker'in gecede kendi besteleriyle verdiği piyano resitali ile izleyenleri duygulandırdı.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Gecede ödül alanlar, organizasyonu düzenleyen ve İstasyon Dergisi'nin çıkmasına olanak sağlayan Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Maltepe Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Gecede yapılacak konser, şehit haberlerinin gelmesi üzerine iptal edildi ve gece son buldu.