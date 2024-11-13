Maltepe Belediyesi ve Genel-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmasının ardından işçilerin başlattığı grev sona erdi.

Maltepe Belediyesinde 6 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 11 Kasım'da grev kararı alan Genel-İş'e üye işçiler arasındaki toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye çalışanlarını temsilen Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube ile anlaşarak toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını belirtti.

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Ali Sönmez de AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye yönetimiyle görüşmelerinde işçilere verilecek yan haklar ve enflasyon artışını da içine alacak şekilde iyileştirmeler yapılması konusunda anlaşma sağladıklarını kaydetti.

Sönmez, ülkenin içinde bulunduğu ekonomi şartlarında içlerine sinmemesine rağmen, işçilerle yaptıkları görüşmelerin ardın toplu iş sözleşmesini imzalayarak grevi sona erdirdiklerini ifade etti.

Bu arada, ilçedeki bazı mahallelerin ara sokaklarındaki farklı noktalarda çöplerin birikmesi nedeniyle çevre kötü kokular yayılırken, grevi sona erdiren işçiler çöpleri toplamaya başladı.