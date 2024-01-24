Emel Gedikli'nin 'Dünden Bugüne' Kırkyama Sergisi Maltepe'de Açıldı

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, 74 yaşındaki ev hanımı, kırkyama sanatçısı ve gezgin Emel Gedikli'nin "Dünden Bugüne" ismini taşıyan kırkyama sergisine ev sahipliği yapıyor.

Bugüne kadar üç kıtada 50'den fazla ülkeyi gezen Gedikli, farklı kültürleri keşfetmeyi ve gittiği ülkelerden kumaş toplamayı çok sevdiğini söyledi. 30 yıldır hobi olarak kırkyama sanatıyla ilgilendiğini belirten Gedikli, seyahat ettiği ülkelerden ve Türkiye'nin İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerinden satın aldığı kumaş parçalarıyla hazırladığı kırkyama eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Geçen yıllarda Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde karma kırkyama sergilerine katılan Gedikli'nin bu sergisinin açılışına, kırkyama sanatının ustalarından Sükeyne Tulan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı. Gedikli'nin sergisi, 29 Ocak'a dek Galeri Maltepe'de ziyaret edilebilir.