Maltepe Belediyesi İşçileri Maaşlar İçin Gösteri Düzenledi

Maltepe Belediyesi işçileri, maaşlarını zamanında alamadıkları ve toplu iş sözleşmesinin bazı maddelerinin uygulanmadığı gerekçesiyle gösteri yaptı.

Belediye önünde toplanan işçiler, tepkilerini dile getiren sloganlar atıp dövizler taşıdı.

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 Nolu Şube Başkanı Ali Sönmez, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını ancak sözleşmenin bazı maddelerinin uygulanmadığını söyledi.

Sönmez, "Maltepe Belediyesi işçileri olarak tüm müzakerelerimize rağmen zamanında ve gününde ücretlerin ödenmesini, toplu sözleşmelerin uygulanmayan maddelerinin uygulanmasına dair müzakere ile bu süreci sürdürmeye çalıştık. İşçiyi külfet olarak gören bir süreci tüm Türkiye'de belediye işçilerinin gördüğü gibi Maltepe Belediyesi işçileri de görüyor. Kamu hizmetlerinin yapılmamasının nedeni işçilermiş gibi bir algıyla karşı karşıyayız. Birçok belediyede işçi fazlalığı gerekçe gösterilerek işten çıkarma yapıldı. Burada da yapılmak istenen şey bu." dedi.

Belediyenin önceki günlerde işçilere, 29 kişinin işten çıkarıldığını, bunlardan 19'unun sendika disiplin kurulu süreci işletilerek atıldığını bildiren bir mesaj gönderdiğini aktaran Sönmez, "10 kişinin akıbeti yok. İş güvenliğimize asla dokundurtmayacağız. Disiplin kurulu işletilmeden, özellikle 3 arkadaşımız sözleşmeleri feshedilerek bir süreç yürütmeye çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

İşçiler adına konuşan Esin Cengiz Çinko da emeklerinin karşılığını almak için sendika çatısı altında mücadele ederek toplu iş sözleşmeleri imzaladıklarını ancak işverenin, kabul ettiği koşulları uygulamadığını ifade etti.

Çinko, "Maltepe Belediyesi çalışanlarının emek gücünü umursamayan uygulamaları reddediyoruz. Çalışanların işten çıkarılma kaygısı ve baskısı altında tutulmasını reddediyoruz, işçilerin yok sayılmalarını reddediyoruz, toplu sözleşme ile kazanılmış haklarımızın hak sahiplerine zamanında verilmemesini reddediyoruz. Sözleşmeyi masada imzalayan, uygulamada üzerini karalayan anlayışı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.