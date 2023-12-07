Yılmaz Morgül... ŞARKICILAR DA ARAŞTIRILSIN!

Hakkında vergi kaçırma iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat'ın ardından birçok sosyal medya fenomeni için inceleme başlatılmıştı. '2.Sayfa' programına konuk olan şarkıcı Yılmaz Morgül, fenomenleri yerden yere vurdu. Sanatçı arkadaşlarını da sert bir dille uyaran ünlü isim, "Şarkıcılar da araştırılsın" dedi.

Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Vergi kanununa muhalefet' suçlarından 4 Kasım'da tutuklandı.

Polat'ın tutuklanmasının ardından, birçok sosyal medya fenomeni için de inceleme başlatıldı.

Yılmaz Morgül, TV8'de Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunumuyla ekranlara gelen '2. Sayfa' programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, TikTok'da müstehcen yayınlar yaparak 1 saat içinde 100 bin TL kazanan ve olayın duyulmasının ardından gözaltına alınan 'Laz Kızı' lakaplı G.D. başta olmak üzere tüm fenomenleri yerden yere vurdu:

'Laz Kızı' adıyla paylaşım yapan kadını kınıyorum! Karadeniz kadınlarının adını ağzına alamazsın. Bu ne rezalet ya! Bunları izleyenler de aynı karakterin insanları.

Ahlaksızlığa nasıl prim veriyorsunuz? Bu şaklabanları neden izliyorsunuz? Çocuklarımızı, torunlarımızı da kötü etkiliyor bunlar. Bunlar yüzünden çocuklar okumak, çalışmak istemiyor, 'Baksana ne paralar kazanıyorlar, dolarlardan taç yapıyorlar' diyor. Bu para kazanma yolu değil arkadaşlar.

"SANATÇILAR DA ARAŞTIRILSIN"

Morgül, fenomenlerin gösterişli yaşamlarıyla ilgili "Hiç özenmiyorum bu hayatlara" dedi ve "1+1 evde yaşıyorum. Arabam yok, otobüse biniyorum.

Allah elden ayaktan düşürmesin beni. Sadece alın terimle kazanıyorum. Ben sahneye çıkmadan önce vergi memurları geliyor arkadaşlar.

KDV'ler, stopajlar, her şeyi yapıyoruz. Ama bizim camiada da var! Duyuyorum, trilyonlar alanlar var arkadaşlar! Ben bu kişileri vergi listelerinde görmüyorum. Bunlar da araştırılsın, lütfen! İsim vermeyeceğim, yılbaşı için şu kadar alıyor diye haberler çıkıyor.

Size o paraları nasıl veriyorlar? Ben neden sizi her sene vergi listelerinde göremiyorum?" diye konuştu.

ÜNLÜLERİN YILBAŞI KAZANÇLARI GÜNDEME GELDİ

Sunucu Gülşen Yüksel araya girerek; "En son şarkıcı Gülşen'in böyle bir açıklaması vardı. 4-5 milyon alacak diye bir şey yazılmıştı.

Biz de, 'Arkadaşlar, fiyatlar abartılıyor' diye bir açıklama yapmasını beklemiştik. Ama hayır, 'O fiyat az' dedi" ifadelerini kullandı.

Sunucular, ardından ünlü isimlerin yılbaşında alacağı iddia edilen ücretleri ekrana yansıttı. Listede; Tarkan, Kenan Doğulu, Ajda Pekkan, Sıla, Özcan Deniz, Murat Boz, Sibel Can, Zeynep Bastık, Teoman ve Oğuzhan Koç gibi isimler yer aldı.

"GAZİNOLAR SİZİN YÜZÜNÜZDEN KAPANDI"

Morgül, "Oğuzhan Koç'un kaç yıllık müzik geçmişi var da 1 milyon TL alıyor? Ben bütün masraflar içinde, vergiler içinde toplam 50 bin TL alıyorum. Türkiye'de şehir dışında konser verip de orkestrasını getirmeyen tek starım.

Neden? Mekanlara yük olmasın diye ne para olarak, ne otel olarak, ne yiyecek içecek olarak, ne transfer olarak. Tek başıma ya da menajerle gidiyorum" dedi ve ekledi:

Sanatçı arkadaşlarım, size bir uyarı yapmak istiyorum ben. Bakın ben gazinoların assolistiyim. Gazinolar neden kapandı? Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi isimler başta olmak üzere; sanatçıların istedikleri astronomik rakamlar yüzünden.

Sizin yüzünüzden! Şimdi de öyle, son beş yıldır bütün mekanlar kapanıyor, yüzlerce, binlerce insanın ekmeğiyle oynuyorsunuz! Yakında evlerinizin lavabolarından başka yerde şarkı söyleyemeyeceksiniz.

"MAGAZİN ABARTTI DİYORLAR"

Müge Dağıstanlı, "Bazı sanatçılar, hiç almadıkları ve alamayacakları rakamları zikrediyorlar. Sonra vergi memurları, 'Bir dakika, kaşenizin 10 milyon olduğu konuşuluyor, ödediğiniz vergiyle tutmuyor bu' dediğinde; 'Magazin basını abarttı' diyorlar" dedi.