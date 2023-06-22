Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu sessiz sedasız evlendi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisindeki "Ilgaz" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, bir süredir birlikte olduğu Burcu Denizer ile 19 Haziran'da Atina'da nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız evlenen oyuncu, nikahtan kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

GELİNLİK YERİNE PANTOLONLU TAKIM GİYDİ

İlişkisini gözlerden uzak yaşadığı gibi evliliğini de sessiz sedasız yapmayı tercih eden başarılı oyuncu, Instagram hesabından eşiyle nikah töreninde çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayarak "Sürpriz" notunu yazdı. Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturmayı tercih eden çiftten Denizer, gelinlik yerinde beyaz pantolonlu bir takım ve şapka tercih etti. Urgancıoğlu ise siyah bir takım elbise giyerek altına beyaz spor ayakkabı giydi.

Burcu Denizer nikah töreninin ardından Instagram hesabındaki adını "Burcu Denizer Urgancıoğlu" olarak güncelledi.

İşte ünlü çiftin nikahından kareler...