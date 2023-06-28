Wilma Elles 7 aylık hamile! Peş peşe karnı burnunda pozlarını paylaştı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Caroline rolüyle tanınan oyuncu Wilma Elles, avukat sevgilisi Mehmet Şah Çelik ile evlendikten sonra 3. kez hamile olduğunu duyurdu.

Yıllar önce yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Caroline rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz sene avukat sevgilisi Mehmet Şah Çelik ile evlendi. 2 çocuk annesi Elles, 3. kez hamilelik müjdesi verdi.

"AİLEMİZİ BÜYÜTÜYORUZ"

Instagram hesabından eşi ve çocuklarıyla verdiği pozları yayınlayarak Kurban Bayramı'nı kutlayan Elles, bir de hamile olduğunu açıkladı. Güzel haberi vermek için haftalardır beklediğini söyleyen oyuncu, "Herkese şimdiden iyi Bayramlar! Her zaman ama özellikle bayramlarda ailenin önemi ön plana çıkıyor... Güçlü bir aile hayatın bütün zorlukları aşmanızı sağlıyor ve sevinci kat kat katlıyor. Ailemizi inşallah büyüteceğimiz Milat, Melodi'ye kardeş beklediğimiz için... Bu mucizeyi yaşadığımız için çok müteşekkiriz.... Çok seviniyoruz... Melodi, Milat, Mehmet Şah ve ben çok heyecanlıyız" dedi.

7 AYLIK HAMİLE

Müjdeyi vermeyi beklerken hamileliğinin 7. ayına geldiğini söyleyen Wilma Elles, "Biraz daha büyüsün, biraz daha büyüsün derken... Birden bire 7. aydayım ve hala çok dikkat çekmiyor. Bu mutluluğu uzun zamandan beri sizinle paylaşmak için sabırsızlandım" ifadelerini kullandı. Oyuncu paylaşımlarında peş peşe karnı burnunda pozlarını da yayınladı.

Willa Elles'in 2014-2019 yılları arasında evli kaldığı Kerem Göğüş'ten Milat ve Melodi adında ikiz çocukları var.