Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin rolüyle dünya çapında tanınan ve sık sık yurt dışında hayranlarıyla bir araya geliyor. Yoğun iş temposuna ara veren oyuncu, eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla Bodrum'daki yeni villalarında tatil yapmaya başladı. Özçivit'in son hali ise dikkat çekti.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, vaktini ailesi ve arkadaşlarıyla geçiren Burak Özçivit, havuz başında görüntülendi. Oyuncu, oğullarıyla bir ara oğullarıyla top oynadı. Yıllardır düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun kilo aldığı ve göbek bıraktığı görüldü. Oyuncunun son halini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi.