Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, yoğun iş temposuna ara vererek ailesiyle Bodrum'daki yeni evinde tatil yapıyor. Evinde üstsüz şekilde görüntülenen Özçivit'in aldığı kilolar herkesi şaşırttı.
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin rolüyle dünya çapında tanınan ve sık sık yurt dışında hayranlarıyla bir araya geliyor. Yoğun iş temposuna ara veren oyuncu, eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla Bodrum'daki yeni villalarında tatil yapmaya başladı. Özçivit'in son hali ise dikkat çekti.
ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI
Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, vaktini ailesi ve arkadaşlarıyla geçiren Burak Özçivit, havuz başında görüntülendi. Oyuncu, oğullarıyla bir ara oğullarıyla top oynadı. Yıllardır düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun kilo aldığı ve göbek bıraktığı görüldü. Oyuncunun son halini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi.