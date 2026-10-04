Haberler

Konya'da boşanma aşamasındaki eşini kızının gözü önünde 4 kurşunla vurdu! Kadının hayati tehlikesi var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da boşanma aşamasındaki eşini kızının gözü önünde 4 kurşunla vurdu! Kadının hayati tehlikesi var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 55 yaşındaki İ.E., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi V.E.'yi (50) sokakta kızının gözü önünde tabancayla vurdu. 4 kurşunla ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerinden aracıyla kaçan şüpheli, polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da boşanma aşamasındaki eşler arasında çıkan tartışmada koca, ayrı yaşadığı eşini kızının gözü önünde tabancayla vurdu.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.E. (55), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi V.E.'nin (50) oturduğu eve gitti. Eşini evde bulamayan İ.E., apartmandan çıktığı sırada sokakta eşi V.E. ve kızıyla karşılaştı.

KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E., yanında bulunan tabancayla eşine defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden V.E., kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan V.E., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu kaçan İ.E.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Çiftin iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı

52 vatandaşımız can vermişti! Komşu ülkede operasyonla yakalandı
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye beşik gibi! Adana'nın ardından bir şehrimiz 5.2 ile sallandı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi

Eski SPK Başkanı için harekete geçildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 200 lezzet noktası ünlü şefler tarafından tescillendi

İstanbul'da 200 lezzet noktası ünlü şefler tarafından tescillendi
Valilik hizmetlerinde 81 ilin karnesi çıktı! Zirvedeki şehir herkesi geride bıraktı

Valilik hizmetlerinde 81 ilin karnesi çıktı! İşte zirvedeki şehir
Mut'ta gazino ve otellere ahlak operasyonu! 72 mağdur ifade verdi, 22 kişi tutuklandı

Gazino ve otellerde 72 mağdur çıktı! 22 kişi tutuklandı
Antalya'da kira ödemediği ileri sürülen kiracının dairesi alev alev yandı! Tanık: 'Benim çocuğum yaktı' dedi

Ev alev alev yandı! Kiracı anahtarı atıp tek cümle kurdu
AK Parti'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay'dan dikkat çeken yanıt

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay'dan vatandaşa olay yanıt
Müge Anlı'daki Hamid dosyasında yeni gelişme! Anne ve dayı gözaltında

Türkiye'nin konuştuğu olayda anne için harekete geçildi
KPSS sınavına 1 dakika geç kaldı, içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi! Okuldan yaka paça atıldı

Sınava 1 dakika geç kaldı, içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi