Konya'da boşanma aşamasındaki eşini kızının gözü önünde 4 kurşunla vurdu! Kadının hayati tehlikesi var

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Konya'da boşanma aşamasındaki eşler arasında çıkan tartışmada koca, ayrı yaşadığı eşini kızının gözü önünde tabancayla vurdu.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.E. (55), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi V.E.'nin (50) oturduğu eve gitti. Eşini evde bulamayan İ.E., apartmandan çıktığı sırada sokakta eşi V.E. ve kızıyla karşılaştı.

KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E., yanında bulunan tabancayla eşine defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden V.E., kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan V.E., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu kaçan İ.E.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Çiftin iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı