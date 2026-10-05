Haberler

Emre Kınay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Yakışıklı ama mesele o değil

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emre Kınay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Yakışıklı ama mesele o değil
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emre Kınay, "jön" kavramına inanmadığını söylerken Kıvanç Tatlıtuğ üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tatlıtuğ'un yakışıklılığının yanı sıra oyunculuğuna vurgu yapan Kınay, "Bizde de Kıvanç çok yakışıklı mesela ama adam aynı zamanda iyi oyuncu, projesi o yüzden de tutuyor. Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil" dedi.

  • Emre Kınay, reyting konusunda artık inanmadığını ve reytingi tiyatro salonlarında gördüğünü belirtti.
  • Emre Kınay, oyunculuk sektöründe kullanılan "jön" kavramına inancı olmadığını, oyuncu ve senaryoya inandığını söyledi.
  • Emre Kınay, Kıvanç Tatlıtuğ'un yakışıklılığının yanı sıra iyi oyuncu olduğunu ve projelerinin bu nedenle tuttuğunu ifade etti.

Emre Kınay, oyunculuk dünyasında "jön" kavramından reytinglere kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kınay'ın Kıvanç Tatlıtuğ hakkında kullandığı övgü dolu sözler ise açıklamalarının öne çıkan bölümlerinden biri oldu.

"REYTİNGİ TİYATRODA GÖRÜYORUM"

Emre Kınay, eski eşi Emine Ün'ün de oyuncu kadrosunda bulunduğu "Edi ile Büdü" adlı tiyatro oyununun galasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kınay'a "Reytingin gerçekliğine inanıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, reyting konusunda artık farklı düşündüğünü belirterek tiyatro salonlarını işaret etti. Kınay, "Artık inanmıyorum. Benim inandığım bir şey değil. Ben reytingi tiyatroda görüyorum. Bütün oyunlarımız dolu dolu. Reyting burada, canlı emek var çünkü" ifadelerini kullandı.

"JÖN" KAVRAMINA DA MESAFELİ

Oyunculuk sektöründe özellikle erkek başroller için kullanılan "jön" ifadesine ilişkin görüşünü de açıklayan Emre Kınay, dış görünüşten ziyade oyunculuk ve hikayenin önem taşıdığını söyledi. Kınay, "Ona da inancım yok. Oyuncu kavramına inancım var, senaryoya inancım var. Anlatacak bir hikâye olmasa ben Apollon olsam ne kadar bakacaklar yüzüme?" sözleriyle düşüncesini dile getirdi.

KIVANÇ TATLITUĞ'U ÖRNEK GÖSTERDİ

Emre Kınay, yakışıklılığın bir projenin başarılı olması için tek başına yeterli olmadığını anlatırken Kıvanç Tatlıtuğ'u örnek gösterdi. Meslektaşının dış görünüşünün yanı sıra oyunculuk yeteneğine de dikkat çeken Kınay, Tatlıtuğ'un yer aldığı projelerin başarısında oyunculuğunun önemli olduğunu söyledi. Kınay, "Bizde de Kıvanç çok yakışıklı mesela ama adam aynı zamanda iyi oyuncu, projesi o yüzden de tutuyor. Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil" dedi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Aydın'da Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Evinde korkunç halde bulundu
AK Parti'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay'dan dikkat çeken yanıt

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay'dan vatandaşa olay yanıt
Müge Anlı'daki Hamid dosyasında yeni gelişme! Anne ve dayı gözaltında

Türkiye'nin konuştuğu olayda anne için harekete geçildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amasya'da direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı! Sürücünün kediye çarpmamak için direksiyon kırdığı öne sürüldü

Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı! Otomobil ikiye bölündü
90'ların yıldızı Bendeniz'i bir de şimdi görün! Yıllar onu çok değiştirdi

90'lara sesiyle damga vuran Bendeniz'i bir de şimdi görün!

11 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı, 'O bana çarptı' dedi! Aile adalet bekliyor

11 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı, ifadesi 'pes' dedirtti
Bolu'da eşiyle tartışan alkollü şahıs evinde kendini bıçakla yaraladı

Alkollü şahıs eşiyle tartıştıktan sonra dehşet saçtı
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si eridi! Güven Hokna bambaşka biri oldu

Usta oyuncunun son hali şaşkına çevirdi
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ittifak için dört partinin kapısını çaldı iddiası

Özgür Özel'in ittifak için 4 partinin kapısını çaldı
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye beşik gibi! Adana'nın ardından bir şehrimiz 5.2 ile sallandı