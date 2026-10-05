Haberler

Süper Lig hakemleri Kol ve Erel, MHK soruşturmasında adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Yardımcı Hakem Göktuğ Hazar Erel, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. MASAK kayıtlarının analizi sonrası ifadeleri tamamlanan ikilinin sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi neticesinde gözaltına alınan Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok

Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'den ilk hamle geldi! İddia doğru çıkarsa vay dünyanın haline
Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı

Eski sevgiliye destek geldi, Biran Damla Yılmaz affetmedi!

Yargı camiasının acı günü! Savcı Orhan Kılıç hayatını kaybetti

Yargı camiasının acı kaybı! Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ittifak için dört partinin kapısını çaldı iddiası

Özgür Özel'in ittifak için 4 partinin kapısını çaldı
Galatasaray'ın rakibi, 80 milyon Euro'luk transfer bombasını patlatıyor

Galatasaray'ın rakibi, 80 milyon Euroluk transfer bombasını patlatıyor
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

Takibe alıp sorgusuz sualsiz vurdular
Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler

Kadınların kabusu olan fenomen tutuklandı