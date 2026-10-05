Süper Lig hakemleri Kol ve Erel, MHK soruşturmasında adliyeye sevk edildi

Süper Lig hakemleri Kol ve Erel, MHK soruşturmasında adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Yardımcı Hakem Göktuğ Hazar Erel, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. MASAK kayıtlarının analizi sonrası ifadeleri tamamlanan ikilinin sevk edildiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi neticesinde gözaltına alınan Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı