Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

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Hande Erçel, Valentino'nun dikkat çeken defilesine katılarak moda dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi. Şıklığıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun yanında taşıdığı Orhan Pamuk kitapları ise gecenin öne çıkan detaylarından biri oldu. Erçel, kitaplarla verdiği pozlarla da ilgi çekti.

VALENTINO DEFİLESİNE KATILDI

Yurt dışındaki moda etkinliklerinde sık sık boy gösteren Hande Erçel'in son durağı Valentino defilesi oldu. Ünlü oyuncu, tercih ettiği kombiniyle objektiflerin karşısına geçti.

Erçel'in defile için hazırladığı görünümünün yanı sıra yanında taşıdığı kitaplar da dikkat çekti.

ELİNDEKİ ORHAN PAMUK KİTAPLARI DİKKAT ÇEKTİ

Hande Erçel'in yanında Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk'un kitaplarını taşıdığı görüldü. Oyuncu, kitapları aksesuar gibi kullanmak yerine elinde tutarak objektiflere poz verdi.

Erçel'in moda etkinliğinde Orhan Pamuk kitaplarıyla görüntülenmesi, defileden yansıyan karelerin en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.

KİTAPLARLA POZ VERDİ

Defile öncesi ve sonrasında objektif karşısına geçen Hande Erçel, Orhan Pamuk kitaplarını pozlarına da dahil etti. Böylece oyuncunun Valentino tercihi kadar elindeki kitaplar da dikkatleri üzerine çekti.