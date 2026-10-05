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Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı

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Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı
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İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Nazlı Sabancı, oğluna kayınpederi Ömer Sabancı'nın adını verdi. Merak edilen isim tercihinin nedenini açıklayan Sabancı, kayınpederini çok sevdiğini ve Ömer ismini de çok beğendiğini söyledi.

  • Nazlı Sabancı, ikinci çocuğu olan oğluna 'Ömer' adını verdi.
  • Nazlı Sabancı, oğluna Ömer adını kayınpederi Ömer Sabancı'ya duyduğu sevgi nedeniyle verdi.
  • Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, 2023'te doğan ilk çocuklarına Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın adı olan 'Arzu Alara' ismini vermişti.

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Nazlı Sabancı, ikinci kez anne olmasının ardından oğlunun ismiyle de gündeme geldi. Hacı Sabancı ile evliliğinden dünyaya gelen bebeğine "Ömer" adını veren Sabancı, bu tercihin ardında kayınpederi Ömer Sabancı'ya duyduğu sevginin olduğunu söyledi.

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

2021 yılında Hacı Sabancı ile hayatını birleştiren Nazlı Sabancı, 2023'te ilk kez anne olmuştu. Çift, kızlarına Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın adını taşıyan "Arzu Alara" ismini vermişti.

İkinci çocuklarının dünyaya gelmesiyle aileleri büyüyen çift, bu kez oğulları için Hacı Sabancı'nın babası Ömer Sabancı'nın adını tercih etti.

OĞLUNA NEDEN ÖMER ADINI VERDİĞİNİ ANLATTI

Bebeğinin isminin neden Ömer olduğu merak edilirken Nazlı Sabancı, tercihlerini anlatan bir açıklama yaptı. Ömer ismini zaten çok beğendiğini belirten Sabancı, kararlarında kayınpederiyle olan yakınlığının da etkili olduğunu dile getirdi.

"KAYINPEDERİMİ ÇOK SEVDİĞİM İÇİN"

Nazlı Sabancı, oğlunun ismine ilişkin, "Çok beğendiğim bir isimdi. Kayınpederimi de çok sevdiğim için onun ismini koymayı tercih ettik" dedi.

Böylece Nazlı ve Hacı Sabancı, kızları Arzu Alara'da olduğu gibi ikinci çocuklarının isminde de aile büyüklerinden birinin adını yaşatmayı tercih etmiş oldu.

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