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Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada

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Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada
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Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde Belediye Caddesi'nde TIR, hafif ticari araç ve 2 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 4 araç hasar gördü. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, minibüsten inen bir kadın panik yaşadı, jandarma inceleme başlattı.

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde TIR, hafif ticari araç ve 2 minibüs, zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda hasara neden olan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TRAFİK YAVAŞLAYINCA OLANLAR OLDU

Kaza, merkeze bağlı Kaymaklı beldesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Nevşehir'den Derinkuyu yönüne trafik aniden yavaşladı. Bu sırada sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen TIR, hafif ticari araca çarptı. 

Savrulan hafif ticari araç önündeki minibüse, o minibüs de önünde ilerleyen başka bir minibüse çarptı. Kazaya karışan 4 araçta hasar oluştu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza sırasında minibüsten inen bir kadının, panik yaşayarak başını tuttuğu görüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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