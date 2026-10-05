50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler

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Türkiye'nin gündemine oturan ve yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen fon krizinde, hem mağdurların zararlarının karşılanmasına hem de sorumluların ortaya çıkarılmasına yönelik süreç devam ediyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kamuoyunun gündeminden düşmeyen 'fon krizi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapalı kapılar ardında verdiği sert mesajları ve soruşturmanın yeni yol haritasını köşesine taşıdı. Selvi'nin aktardığı bilgilere göre, krizin faturası içeriden tüyo alarak haksız kazanç sağladığı iddia edilen 50 kişilik gruba kesilecek.

"50 BÜYÜK VURGUNCU İSİM İSİM TESPİT EDİLDİ"

Yazıda, krizin patlak vermesinden önce piyasadaki dalgalanmaları önceden haber alarak tepe noktada satış yapıp paralarını kurtaran ve sistemi zarara uğratan yaklaşık 50 kişilik bir grubun isim isim tespit edildiği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dar kapsamlı bir toplantıda bu kişileri işaret ederek, "O paraları getirecekler. Başka bir yolu yok" şeklinde kesin bir talimat verdiği aktarıldı.

BU AY İKİ KRİTİK ADIM BEKLENİYOR

Selvi, fon krizinin çözümü ve sorumluların cezalandırılmasına yönelik bu ay içerisinde atılacak iki temel adımı şöyle sıraladı:

Adli süreç genişletiliyor. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edilmesi, yargı kıskacının daraldığının ilk işareti olarak değerlendiriliyor.

Alacağı 1 milyon liranın altında olan yaklaşık 355 bin yatırımcıya ödemelerin bu ay başlaması planlanıyor. Ödeme kaynağı olarak şüphelilerin el konulan mal varlıkları, Takasbank'taki zorunlu karşılıklar ve devlet tahvilleri kullanılacak.

SİYASET VE BÜROKRASİYE DE UZANACAK

Sürecin siyasi ve bürokratik faturasına da değinilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizin sorumlularına yönelik aceleci bir hamle yapmayacağı ancak fon krizine bulaşan veya ihmali bulunan siyasetçi ve bürokratların "biletini keseceği" vurgulandı. Yazıda, zamanlaması Erdoğan tarafından belirlenmek üzere bürokraside ve siyasette "kellelerin kopacağı" ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu toplam 85 şüphelinin tutuklandığı kaydedilmişti.

Kaynak: Haberler.com