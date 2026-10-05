İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 3-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen Japon Kültür, Anime ve Sanat Festivali Konoha Fest'e bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Tekbir getirerek etkinlik alanına ilerlediği belirtilen grup, katılımcılara taş, sopa ve biber gazıyla saldırdı.

ÇOCUKLAR VE AİLELER DE ALANDAYDI

Anime, manga, Japon kültürü ve cosplay tutkunlarını bir araya getiren festivalde saldırı sırasında çocuklar ve aileler de bulunuyordu. Katılımcıların fiziksel saldırıya maruz kaldığı belirtilirken, güvenlik görevlileri ve polis ekipleri gruba müdahale etti.

FESTİVAL ÖNCESİNDE ÇAĞRI YAPILMIŞ

Etkinlik öncesinde "Ümraniye STK Platformu" imzasıyla yayımlanan bir afişte, festivalin durdurulması için ailelere basın açıklamasına katılma çağrısı yapıldığı belirtildi. Afişte etkinlik için "çocuklarımızın geleceği ve değerlerimiz için kötü örnek" ifadeleri kullanıldı.

POLİSLE ARBEDE YAŞANDI

Saldırgan gruba müdahale eden polis ve güvenlik görevlileriyle grup arasında arbede çıktı. Olaylar sırasında festival alanındaki bayraklar, stantlar ve çeşitli etkinlik ekipmanları zarar gördü. Polisin müdahalesinin ardından grup festival alanından uzaklaştırıldı.

KONOHA FEST İPTAL EDİLDİ

Yaşanan olayların ardından organizasyonun devam ettirilmemesine karar verildi. Katılımcıların güvenliği gerekçe gösterilerek Konoha Fest erken sonlandırıldı. Festival katılımcıları ve bazı topluluklar, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin tespit edilerek haklarında yasal işlem yapılmasını istedi.

Konoha Fest'in resmi programına göre etkinlik 3-4 Ekim'de Ümraniye'de gerçekleştiriliyordu. Programda cosplay yarışmasının yanı sıra manga çizimi, origami ve kaligrafi gibi atölyeler ile Japon kültürüne yönelik çeşitli etkinlikler bulunuyordu.

Kaynak: Haberler.com