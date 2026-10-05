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Bursa'da alkol denetiminden kaçan sürücü çalılıkta uyurken bulundu! 550 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2042'ye kadar el konuldu

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Bursa'da alkol denetiminden kaçan sürücü çalılıkta uyurken bulundu! 550 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2042'ye kadar el konuldu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde alkol denetimini görünce 10 milyon liralık lüks otomobilini geri vitese takarak kaçan sürücü, 10 dakikalık aramanın ardından çalılıkta uyurken bulundu. Polislere "Uyuyordum ya, horladım mı" diye soran sürücü, alkolmetreyi üflemeyip yaya olarak yeniden kaçtı. Sürücüye 550 bin lira ceza kesildi, otomobil 60 gün trafikten men edildi, ehliyetine 2042 yılına kadar el konuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalara kurdukları denetimlerle trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde uygulama yapan ekipleri gören 16 AIA plakalı, 10 milyon liralık lüks otomobilin sürücüsü, aracını geri vitese takarak kaçmaya çalıştı.

Ekipler kısa sürede kaçan otomobilin peşine düşüp aracı park halinde buldu. Sürücünün çalılık alana kaçtığını değerlendiren ekipler, burada arama başlattı. 10 dakikalık aramanın ardından sürücü uyurken bulundu.

UYUYORDUM YA, HORLADIM MI

Otomobil sürücüsü Kaya Ali A.'yı uyurken bulan ekipler, sürücüye "Ne yapıyorsun burada" diye sordu. Sürücü ise "Uyuyordum ya, horladım mı" diye cevap verdi. Gazetecinin "Orada uyunur mu abi" sorusuna "Vallahi uyumuşum" yanıtını veren sürücü, ardından polislerle sohbet etmeye başladı. Yoldan geçen araçları gören sürücü, "Oğlum siz kumpas mı kuruyorsunuz bana" dedi.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDEN KOŞARAK KAÇTI

Polis memurunun alkolmetreyi uzatması üzerine üflemeyeceğini söyleyen sürücü, bir anda koşarak kaçtı. Sürücüye 550 bin lira idari para cezası kesilirken, 10 milyonluk otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

EHLİYETİNE 2042'YE KADAR EL KONULDU

Sanayide motor ustası olduğu öğrenilen şahsın daha önce de ehliyetine 2 kez el konulduğu, alkolmetreyi üflemediği için 5 yıl daha ceza alarak 2042 yılına kadar araç kullanamayacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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