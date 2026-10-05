ABD Karayipler'de kartel teknesine saldırıda 4 narko-teröristin öldürüldüğünü duyurdu

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ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler'de uyuşturucu kartellerine ait bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Operasyonda 4 narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün Karayipler'de uyuşturucu kartellerine ait bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde aktif şekilde kullanıldığını ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "Operasyonda 4 narko-terörist öldürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı