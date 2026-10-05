Haberler

Tutuklu Buğra Gökce cezaevi mutfak enflasyonunu yüzde 70,25 hesapladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tutuklu Buğra Gökce cezaevi mutfak enflasyonunu yüzde 70,25 hesapladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tutuklu İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, cezaevi market fiyatlarını geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıp cezaevindeki mutfak enflasyonunu yüzde 70,25 hesapladığını belirtti. Gökce, oranın TÜİK'in yıllık enflasyonunun iki katından fazla olduğunu ifade etti.

(İSTANBUL) - Tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, cezaevi market listesindeki ürün fiyatlarını geçen yılın fiyatlarıyla karşılaştırdığını belirterek, cezaevindeki "mutfak enflasyonunu" yüzde 70,25 olarak hesapladığını belirtti. Gökce, bu oranın TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyonun iki katından fazla olduğunu ifade etti.

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, cezaevi market listesindeki fiyatları geçen yılın aynı dönemindeki fiyatlarla karşılaştırdığını bildirdi. Gökce'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK Ağustos ayında yıllık enflasyonu yüzde 31,5, gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonunu ise yüzde 33,79 olarak açıkladı. Ben de aldım elime cezaevi market listesini geçen yılın listesindeki fiyatlarla bu yılı karşılaştırdım. Tabii bizim fazla seçeneğimiz yok, bazı ürünler market fiyatlarından aşağıda çünkü buradaki vergiler ve maliyetler marketlerle aynı değil. Çeşitli muafiyet ve sübvansiyonlar da var. Ama hesaba hep birlikte bakalım. Bizim cezaevindeki mutfak enflasyonu yüzde 70.25. Üstelik bazı ürünlerin paketi de küçülmüş vaziyette. TÜİK enflasyonunun 2 katı.

Enflasyon şampiyonları yüzde 150,4 artışla sızma zeytinyağı ve yüzde 136,9 ile ton balığı. Beyaz peynirde enflasyon neredeyse TÜİK kadar. Onun dışındaki her ürün TÜİK enflasyonunun üstünde artış göstermiş. Cezaevinde bile yaşanan enflasyon TÜİK verilerinin çok üstündeyse diğer kalemleri ve sivil hayatın gerçeklerini zaten düşünmenize gerek bile yok. Yaşıyorsunuz…

Buradaki koşullarda takip edebildiğim kadarıyla 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 100 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı da 40 bin lira bandına dayandı. Bu hesapları titizlikle bulup takip ediyorum diye cezaevine girdiğim söylenmişti. Söyleyeni bir yana bırakalım, konunun özünü hiç kaçırmadan doğru bilgileri halkımıza iletme çabamdan hiç vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim. Güzel ülkemiz çok daha iyi günleri hak ediyor!"

Kaynak: ANKA
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması

Betül Sayan Kaya'yı topa tutmuştu! AK Partili vekil özür diledi
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt

Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklaması

Yargı camiasının acı günü! Savcı Orhan Kılıç hayatını kaybetti

Yargı camiasının acı kaybı! Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor

Adana beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha
Yemen'de topyekün savaş! Hükümet Husilere karşı operasyon başlattı, Husiler Aramco tesislerini vurduğunu açıkladı

Yemen'de topyekün savaş ilanı! Suudi petrol devi de hedefte
Galatasaray'ın rakibi, 80 milyon Euro'luk transfer bombasını patlatıyor

Galatasaray'ın rakibi, 80 milyon Euroluk transfer bombasını patlatıyor
Girdiği çaydan bir daha çıkamadı! 17 yaşındaki Mehmet Ali'den kahreden haber

Hayatının baharındaydı! Girdiği çaydan bir daha çıkamadı
Valilik hizmetlerinde 81 ilin karnesi çıktı! Zirvedeki şehir herkesi geride bıraktı

Valilik hizmetlerinde 81 ilin karnesi çıktı! İşte zirvedeki şehir
Lüleburgaz'da bıçaklı kavga! 16 yaşındaki Abdul Melih Bostancı hayatını kaybetti

Tartışma bıçaklı kavgaya döndü! 16 yaşındaki Melih kurtarılamadı
Konut ve arsa satışında dev vurgun! Başsavcılık itiraz etti, sayı yükseldi

Konut satışında dev vurgun! Rakam inanılmaz