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Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

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Behzat Ç ve Yüksek Sosyete gibi başarılı projelerde yer alan oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. Genç oyuncu 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Umudun Kıyısında, Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Yüksek Sosyete ile Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan ve 2 yıl önce kansere yakalanan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi.

YARIN DEFNEDİLECEK

Pera adını verdiği bir kız çocuğu olan Çomoğlu, bugün yaşamını yitirdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinin acı haberini veren Gökhan Günal "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımın annesini maalesef kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

CEREN KARAKOÇ: SEN BENİ BİTİRDİN

Kızılcık Şerbetinin başrol oyuncularından Ceren Karakoç Yalazoğlu ise arkadaşının ardından yaptığı paylaşımda "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" notunu düştü. Çomoğlu'nun kuzeni olan genç oyuncu İlayda Alişan ise paylaşımında "Canım kuzenimi kaybettik. Çok çok çok üzgünüz" dedi.

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun olan Çomoğlu, İki Efendinin Kuşağı, Troyalı Kadınlar, Kafatası, Yeşil Kuş, Tanrı, Hürrem Sultan, Camdan Kalp, Venedik Taciri adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. Unutma Beni adlı dizide Asuman karakterini canlandıran oyuncu, Kasaba Doktoru'nda ise Bahar rolündeydi.

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (3)

Aytekin Sarı:

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun ALLAH rahmet etsin

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Şahin Gözlü:

ALLAH rahmet elesinn

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Yahya Çetinkaya:

Her nefis bir gün ölümü tadacaktır, ne bıraktığın ve götürdüğün önemli.

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