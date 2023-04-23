Ünlü isimler, 23 Nisan'ı unutmadı! Peş peşe çocukluk fotoğraflarını paylaştılar
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Aralarında Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Biran Damla Yılmaz ve Burak Deniz gibi isimlerin olduğu ünlüler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından kendi çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.
Ünlü isimler de 23 Nisan'ı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Birçok ünlü isim 23 Nisan için çocukluk fotoğraflarını paylaşırken deprem bölgesine giden Tolgahan Sayışman depremzede çocuklarla fotoğrafını paylaştı.
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu ve mutlu olsun. O çocuksu saflığı, gözü karalığı, heyecanı ve inancı hiç kaybetmemek dileğiyle… Huzurla, coşkuyla, neşeyle nice bayramlara, bayram tadında güzel günlere…"
"Kutlu olsun! 23 Nisan"
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! Güzel Atatürk iyi ki varsın. Hep olacaksın."
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Unutmamalı…"
"Sevinin küçükler, övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun."
"Sevinin küçükler övünün büyükler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun."
"Bütün çocukluğunuz toy düğün, bayram olsun çocuklar."
"Bayrama hazırız. 23 Nisan Çocuk ve Ulusal Egemenlik bayramımız kutlu olsun."
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."
"23 Nisan kutlu olsun!"
"Yaşasın 23 Nisan"
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Reşat Nuri Güntekin ilkokulu Koşuyolu 5. Sınıf."