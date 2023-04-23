Ünlü isimler, 23 Nisan'ı unutmadı! Peş peşe çocukluk fotoğraflarını paylaştılar

Aralarında Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Biran Damla Yılmaz ve Burak Deniz gibi isimlerin olduğu ünlüler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından kendi çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

Ünlü isimler de 23 Nisan'ı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Birçok ünlü isim 23 Nisan için çocukluk fotoğraflarını paylaşırken deprem bölgesine giden Tolgahan Sayışman depremzede çocuklarla fotoğrafını paylaştı.

İşte ünlü isimlerin 23 Nisan paylaşımları...

SERENAY SARIKAYA

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu ve mutlu olsun. O çocuksu saflığı, gözü karalığı, heyecanı ve inancı hiç kaybetmemek dileğiyle… Huzurla, coşkuyla, neşeyle nice bayramlara, bayram tadında güzel günlere…"

AFRA SARAÇOĞLU

"Kutlu olsun! 23 Nisan"

ŞAHAN GÖKBAKAR

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! Güzel Atatürk iyi ki varsın. Hep olacaksın."

TOLGAHAN SAYIŞMAN

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Unutmamalı…"

OĞUZHAN UĞUR

"Sevinin küçükler, övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun."

ATİLLA TAŞ

"Sevinin küçükler övünün büyükler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun."

İLYAS SALMAN

"Bütün çocukluğunuz toy düğün, bayram olsun çocuklar."

BİRAN DAMLA YILMAZ

"Bayrama hazırız. 23 Nisan Çocuk ve Ulusal Egemenlik bayramımız kutlu olsun."

YASEMİN KAY ALLEN

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

BURAK DENİZ

"23 Nisan kutlu olsun!"

ALİNA BOZ

"Yaşasın 23 Nisan"

EDA EROL

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

ÖZKAN UĞUR

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Reşat Nuri Güntekin ilkokulu Koşuyolu 5. Sınıf."