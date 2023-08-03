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Tuvana Türkay bikinisiyle mezdeke oynadı, hayranları ağzı açık izledi

Magazin Haberleri

Oyucu Tuvana Türkay tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu bikinisiyle mezdeke oynadığı anları paylaştı. Türkay'ın kıvrak dans paylaşımına beğeni yağdı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Tuvana Türkay, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son görüntülerle dikkat çekti. Güzel oyuncu bikinisiyle mezdeke oynadığı anları paylaştı.

TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Tuvana Türkay tatil için soluğu Yunanistan'ın gözde tatil beldesi Mykonos'ta aldı. Tatilde geçirdiği keyifli anları paylaşan ünlü oyuncu son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı.

Tuvana Türkay bikinisiyle mezdeke oynadı, hayranları ağzı açık izledi

PLAJDA KIVRAK DANS

Plajda güneşlenen güzel oyuncu mezdeke şarkısı çıkınca dayanamadı. Bikinisiyle kıvrak dans sergileyen Türkay o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Düzgün fiziği ile de dikkat çeken güzel oyuncun dansına beğeni yağdı.

Tuvana Türkay bikinisiyle mezdeke oynadı, hayranları ağzı açık izledi

Tuvana Türkay bikinisiyle mezdeke oynadı, hayranları ağzı açık izledi

Tuvana Türkay bikinisiyle mezdeke oynadı, hayranları ağzı açık izledi

Tuvana Türkay bikinisiyle mezdeke oynadı, hayranları ağzı açık izledi

Tuvana Türkay bikinisiyle mezdeke oynadı, hayranları ağzı açık izledi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Tuvana Türkay Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Babilya :

Estetikli güzel

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