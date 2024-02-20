Survivor All Star'dan ayrılan Turabi Çamkıran yoğun bakıma kaldırıldı

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'ın geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir ayrılık yaşanmıştı. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Turabi, yarışmadan çekilmek zorunda kalmıştı. Ağrılarından dolayı hastaneye giden Turabi, enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Hasta yatağından paylaşım yapan Turabi Çamkıran, "Kırık, çıkık için geldik, yoğun bakıma alındık. Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş. Her zaman inşallah rabbim reality showda nasip eder bana diyordum. Az kalsın dileğim gerçekleşiyormuş. Bir Survivor'dan çıktık şimdi diğerine... Bakalım buradan çıkabilecek miyiz. Doktor, 'Survivor'da incinmişsin' dedi. İnşallah 2-3 haftaya düzeltebilecekler" ifadelerini kullandı.

SURVIVOR'DAN ÇEKİLMİŞTİ

Turabi, rahatsızlıklarından dolayı Survivor All Star'dan çekilmek zorunda kalmıştı. Konseyde Turabi hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi" demişti.