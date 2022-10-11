Son günlerin olaylı rapçisi Kanye West, 21 yaşındaki modelle yakalandı

Ünlü rapçi Kanye West, geçen akşam Los Angeles'da genç bir kadınla büyük bir elbise mağazasına girerken görüntülendi. West'in son günlerde sık görüntülendiği genç kadının, 24 yaşındaki Brezilyalı model Juliana Nalu olduğu ortaya çıktı.

Twitter ve Instagram hesapları Yahudi karşıtı paylaşımları nedeniyle kilitlenen dünyaca ünlü rapçi Kanye West daha önce de birçok ünlü isimle sözlü tartışma yaşamıştı. Her yaptığı olay olan Kanye West şimdi de özel hayatıyla gündemde.

GÜZEL MODELLE GECELERDE

4 çocuğunun annesi Kim Kardashian'dan boşandıktan sonra birçok kişiyle görünen Kanye West geçtiğimiz akşam yanında genç bir güzelle yakalandı.

ÖNCE YEMEK YEDİLER SONRA MAĞAZA GEZDİLER

Brezilyalı model Juliana Nalu ile birkaç kez görüntü veren Kanye, yeni kız arkadaşıyla elbise mağazasına girmeden İtalyan yemeklerinin yapıldığı bir restoranda yemek yedi.

OTELE GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Kanye ve 21 yaşındaki model geçen Perşembe günü beraber bir otele girerken görüntülenmişti. Çiftin sevgili olup olmadığı hala bilinmiyor.

ÜNLÜ MODELLERLE ÇALIŞTI

Model Nalu, 18 yaşındayken L'Oreal Paris Brezilya ürünlerinin reklam yüzü oldu. İsmini duyurduktan sonra Los Angeles'a geldi ve burada birçok dünyaca ünlü modelle çalışmaya başladı.

KANYE WEST'E DESTEK VERMİŞTİ

Model Nalu ayrıca 2024 yılında Amerikan Başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklayan ve sürekli üzerinde 2024 yazan şapka giyen Kanye West'e destek olmak için üzerinde 2024 yazan şapka ile Instagram'da hikaye paylaştı.